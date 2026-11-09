ABC
9 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
24º
Ahora
ver más
24º
Ahora
HOY
Min
12º
Máx
27º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
19º
Máx
25º
undefined 2026-11-12
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
36º
undefined 2026-11-14
Min
23º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
09 de noviembre de 2026 - 11:00

Dirigentes políticos argentinos destacan llamado de León XIV a la unidad y justicia social

Imagen sin descripción

Buenos Aires, 9 nov (EFE).- La oposición y líderes de partidos asociados al Gobierno argentino destacaron el llamado a la unidad nacional, el diálogo y la justicia social que hizo el papa León XIV durante su primer discurso en el país, mientras el peronismo reclamó al presidente, Javier Milei, que escuche al pontífice.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La vicepresidenta argentina, Victoria Villarruel, integrante de la coalición oficialista La Libertad Avanza (LLA), aunque distanciada de Milei, valoró el discurso del papa en el auditorio del Palacio Libertad y consideró que fue "acorde a un momento en el que hace falta la unidad nacional".

La titular del Senado argentino dijo que el pontífice es consciente de que Argentina no es un país "donde somos todos hermanos" y destacó su llamado a recuperar el diálogo y la convivencia entre los distintos sectores políticos.

El alcalde de Buenos Aires, Jorge Macri, primo del expresidente Mauricio Macri (2015-2019) y dirigente de Propuesta Republicana (Pro), partido aliado al Gobierno de Milei, calificó la llegada del pontífice como un momento "histórico" y cuestionó a quienes toman "un pedacito de discurso" para su conveniencia.

"La Iglesia tiene el rol siempre de marcar lo que falta, es su tarea. Hay que tomar estos momentos de esa manera; no políticamente de punto de vista partidario, sino política grande", dijo este lunes en una entrevista con Radio Rivadavia.

El presidente de la Cámara de Diputados y dirigente de la LLA, Martín Menem, afirmó este lunes, antes de la misa de León XIV en Buenos Aires, que el papa deja como mensaje "valores que van en línea con el Gobierno".

Y los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Córdoba, Martín Llaryora, ambos pertenecientes a partidos afines a LLA, también resaltaron las referencias del papa a la economía, al servicio de las personas, la protección de los más vulnerables y el fortalecimiento de la educación y la investigación.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires y referente del peronismo, Axel Kicillof, pidió al Ejecutivo nacional que atienda las palabras del papa. "Hay que escucharlo y abrirse un poco. Espero que el Gobierno Nacional también lo haga", afirmó ante la prensa tras finalizar el discurso del pontífice.

El mandatario bonaerense afirmó también que León XIV "ha venido a darnos un mensaje" y consideró que sus palabras sobre la tolerancia y el respeto a quienes piensan diferente deben traducirse en acciones: "No alcanza con escucharlo, sino que después hay que llevarlo a la práctica".

El expresidente Alberto Fernández (2019-2023) dio la bienvenida al pontífice y pidió también que su mensaje sea escuchado por las autoridades.

"Santo Padre, que su palabra apostólica sea oída por quienes nos gobiernan para recuperar la paz y la justicia que hoy faltan en nuestra tierra", escribió en la red social X.

León XIV inició el domingo una visita histórica a Argentina, la primera de un pontífice en casi cuatro décadas a este país

Tras su paso por Buenos Aires viajará el martes a Córdoba y el miércoles visitará Luján, donde se encuentra la basílica de la patrona del país.

Lo
más leído
del día

01
Nacionales
Tras el caso de la mansión de Peña, pedirán informes a la Municipalidad de San Bernardino
Ver más
02
Policiales
Video: buscan abrir bóveda de la mansión de Santi Peña en San Bernardino
Ver más
03
Economía
Alliana propone a Jorge Schreiner para presidir el Banco Central del Paraguay
Ver más
04
Economía
“Puerto Madero” de Asunción: ¿dónde están los US$ 33 millones que Ueno habría prestado para el proyecto?
Ver más
05
Economía
Tras caída de Ueno y de firmas vinculadas, ¿qué pasará con licitación del core del BNF, que estaba encaminada a Itti?
Ver más

Te puede interesar