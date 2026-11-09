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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 06:55

EAU alerta de "prolongada incertidumbre" ante la falta de una solución a la guerra en Irán

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Dubái, 9 nov (EFE).- El asesor diplomático de la Presidencia emiratí, Anwar Gargash, y principal portavoz del Ejecutivo de Abu Dabi aseguró este lunes que hay que prepararse para un "periodo prolongado de incertidumbre", en el que no se puede garantizar una "solución definitiva" a la guerra en Irán ni "un orden regional estable".

Por EFE
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Así lo indicó el político durante el discurso inaugural del XIII Foro Estratégico de Abu Dabi, organizado por el Emirates Policy Center en la capital emiratí, en el que apuntó que "el desafío para Emiratos y sus países vecinos consiste en gestionar esta situación sin permitir que se agrave o termine definiendo el futuro de la región" de Oriente Medio.

Una etapa que requiere "combinar paciencia, capacidad de disuasión, compromiso diplomático y realismo estratégico", aseveró, y añadió que el diálogo con Irán "no constituye una concesión, sino una necesidad estratégica".

Estas declaraciones se producen en un momento en que Estados Unidos e Irán conversan, bajo la mediación de Catar, para intentar no reanudar la guerra, iniciada por Washington e Israel el pasado 28 de febrero.

En caso de que se reactive el conflicto, Emiratos podría ser objetivo, al igual que el resto de países del golfo Pérsico, de los ataques de Irán, que lanzaron acciones contra esas naciones vecinas por albergar tropas y bases militares estadounidenses.

Ante la "agresión directa" que EAU sufrió, con "aproximadamente 3.300 misiles y drones a lo largo del conflicto", el país árabe "tomó la decisión firme de defender su territorio, proteger su soberanía y recurrir a sus capacidades de disuasión", según Gargash, que aclaró que "no fue una decisión tomada a la ligera, ya que implicaba asumir riesgos calculados", pero que resultó "necesaria y acertada".

"La disuasión y la diplomacia no son principios contradictorios, sino que se refuerzan mutuamente. La región no se enfrenta a una elección entre ambas, sino que necesita las dos", dijo.

Asimismo, indicó que la guerra "ha debilitado las capacidades regionales de Irán y ha puesto en cuestión los principios fundamentales de su estrategia de seguridad".

Entretanto, Irán respondió este lunes al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que lo “inaceptable” es que Irán rechace defender sus intereses y mantuvo que su plan para poner fin a la guerra es el “más razonable” después de que el estadounidense calificase de “inaceptables” las demandas de la República Islámica.

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