El alto número de asistentes desborda la inauguración de la COP31 en Antalya

Tan largas han sido las colas para recoger esta mañana la acreditación —los más afortunados ya lo hicieron ayer— que la propia organización pidió hacia el mediodía a los participantes que aplazaran su entrada hasta mañana, si les era posible.

El enorme recinto de la COP31, de un millón de metros cuadrados en una zona rural al noreste de Antalya, es en sí mismo una muestra exitosa de reciclaje: se trata del espacio en el que se celebró la Exposición Mundial de Antalya de 2016 y se ha readaptado en los últimos meses para el macroevento del clima.

Dividido en una 'zona azul' para las delegaciones oficiales y una 'zona verde' para agrupaciones cívicas, el recinto es un laberinto de enormes salas y salones prefabricados, agrupados alrededor de espacios abiertos con árboles y hasta un lago.

Sobre el papel, el acceso es fácil gracias a un moderno tranvía que tarda apenas 40 minutos en recorrer la distancia de 18 kilómetros desde el centro de la ciudad histórica de Antalya, con un ramal que conecta esta misma línea con el aeropuerto.

Pero en la mañana de este lunes, el tranvía no dio abasto: desde las ocho de la mañana iba abarrotado, en parte con ciudadanos que iban a su trabajo, pero sobre todo con asistentes a la cumbre, tan abarrotado que muchos se quedaron fuera y debieron esperar al siguiente convoy, igualmente lleno.

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Y como, además, el tranvía obliga a hacer un cambio de vagón en la penúltima parada, aparentemente por motivos de seguridad, el trayecto se puede convertir en un viaje de hora y media o más.

El inmenso aparcamiento de 500.000 metros cuadrados al otro lado de la autovía, en cambio, luce casi vacío, salvo por el denso servicio de autobuses especiales para las delegaciones: poca gente parece haber acudido en coche a la cumbre del clima.

Quien lo ha hecho en vehículo eléctrico, sin embargo, se encuentra con abundantes puestos de recarga, además gratuitos.

Lo que no es gratuito es recargar la energía física personal: en el recinto abundan los puestos con café y bocadillos, pero a precios que harían envidiar a los concesionarios de un aeropuerto.

Eso sí, el agua mineral fresca está accesible en todas partes, sin coste, en varios modelos y colores, en cristal y en lata de aluminio, siempre con el logotipo de la COP31 y el punto verde que permite su entrega en el sistema de reciclaje con gratificación que Turquía está expandiendo este año por las ciudades.

Queda por ver si la organización resiste también el reto de gestionar las jornadas de este miércoles y jueves, cuando se celebre la cumbre de líderes, con las previsibles medidas de seguridad, que ralentizarán con certeza aún más el tráfico rodado.

Para evitar al menos el tránsito escolar, Antalya ha decretado el cierre de los colegios durante estos dos días, pasando a un sistema de educación a distancia.

El ministro de Medio Ambiente y Urbanismo turco, Murat Kurum, presidente de la COP31, estimó el mes pasado que Antalya acogería a 1,5 millones de visitantes durante el período oficial de la cumbre, del 9 al 20 de noviembre.

Aunque la provincia turca, meca del turismo de sol y playa, recibe unos dos millones de visitantes al mes en verano, en noviembre las cifras no suelen pasar de medio millón, por lo que cabe atribuir a la COP31 al menos un millón de visitas, si el cálculo es acertado.