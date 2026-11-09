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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 09:45

El autor del ataque en Cracovia disparó "decenas, quizás cientos" de balas

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Cracovia (Polonia), 9 nov (EFE).- La Fiscalía Nacional polaca afirmó este lunes que el polaco de 24 años que cometió el sábado un atentado en la plaza del Mercado de Cracovia efectuó "varias decenas o incluso cientos de disparos" contra los transeúntes en la plaza del Mercado, en la que irrumpió en coche y asesinó a seis personas, tras haber matado aparentemente a tres de sus familiares.

Por EFE
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En una rueda de prensa el portavoz de la Fiscalía, Przemyslaw Nowak, indicó que se encontraron cerca de 500 balas más en el coche que conducía" el atacante de ideología ultraderechista, que "podrían haberse utilizado tanto con los fusiles como con las pistolas" que portaba.

Indicó que se encontraron un total de cuatro armas en el automóvil y en posesión de Michał O., quien falleció este lunes en un hospital de Cracovia tras resultar herido de balas el sábado por agentes de la Policía cuando huía en el coche con el que irrumpió en la plaza del Mercado.

En total se encontraron dos fusiles AR-15 y dos pistolas, dijo. El atacante tenía, según las autoridades, licencia para dos armas y su padre para varias más.

En todo momento el Ministerio del Interior dejó claro que el atacante actuaba solo en el tiroteo, dado que no había indicios en otro sentido, pero Nowak no descartó este lunes que alguna otra persona pudiera haber participado en la preparación del atentado.

El portavoz de la Fiscalía desmintió categóricamente que exista ninguna certeza sobre los "motivos" o la "inspiración" que pudo mover al atacante a cometer el tiroteo indiscriminado, que además causó 15 heridos, después de que el ministro del Interior, Marcin Kierwiński, afirmara el sábado que estaba aparentemente "fascinado con ideologías de extrema derecha".

"Determinaremos cómo ocurrió todo", Nowak, quien añadió que "esto incluye tanto la motivación, la posible inspiración, como la posible ayuda de alguien".

Insistió en que "es demasiado pronto para hablar categóricamente de las motivaciones y motivos" del atentado.

Por su parte, en el dormitorio en el domicilio familiar del atacante, situado en Ostrowiec Świętokrzyskim, una ciudad a unos 110 kilómetros de Cracovia y donde se hallaron los cuerpos sin vida de los padres y de su hermana de 21 años, "colgaba una enorme bandera amarilla con una serpiente", que describió como "bandera de Gadsen".

"Es una bandera histórica del siglo XVIII de Estados Unidos. Tiene varios significados libertarios, de rebelión contra el poder, no necesariamente negativos", declaró el portavoz de la Fiscalía, que recordó que esa bandera "figura también en la portada de uno de los discos del grupo Metallica", aunque también la han enarbolado movimientos estadounidenses de extrema derecha.

Además, Nowak indicó que las autoridades se incautaron de cuatro teléfonos móviles hallados junto al agresor y en su vehículo, así como de los ordenadores encontrados su vivienda, que, dijo "servirán para rastrear su itinerario y verificar sus contactos".

El portavoz señaló además que los tres familiares del perpetrador hallados con heridas de arma de fuego murieron durante la noche del viernes al sábado o incluso el sábado por la mañana, antes del ataque, que se produjo a las 15.00 hora local (14.00 GMT).

El ataque causó seis muertos, cuatro mujeres y dos hombres, incluidos un británico de 32 años y una austríaca de 51, así como 16 heridos (incluido el atacante), entre ellos dos suboficiales de la Policía que lo neutralizaron y detuvieron.

Los agentes Jakub Kulik y Artur Morański despertaron el domingo del coma inducido tras ser operado de las heridas de bala que sufrieron en el intercambio de disparos con Michał O., mientras que otras dos víctimas fueron dadas de alta este lunes.

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