El canciller de Perú va a Moscú tras 12 años para indagar el paradero de sus combatientes

En la primera visita de un jefe de la diplomacia peruana a este país en doce años, agradeció el recibimiento y la disposición de entablar un diálogo franco con Lima, pero enseguida subrayó que su visita está relacionada con la preocupación de los familiares de los combatientes peruanos.

En este sentido, cifró en 459 el número de peruanos cuyo destino quiere conocer Lima. Espá pidió a Moscú "avanzar en las gestiones políticas, humanitarias y consulares" para conocer su situación y paradero.

También solicitó "agilizar los procedimientos para la repatriación de aquellos que, lamentablemente, han fallecido" en el frente.

"Hemos transmitido a Su Excelencia la profunda preocupación de las familias y seres queridos de nuestros compatriotas y hemos planteado la necesidad de tener la mayor cantidad de información verificable sobre la situación y el paradero de nuestros compatriotas", dijo en rueda de prensa conjunta con Lavrov.

Espá agradeció a su colega ruso la disposición de "abordar con franqueza y espíritu constructivo" los asuntos que llevaron a la delegación peruana a Rusia y que son, subrayó, de "máxima prioridad" para el Gobierno peruano.

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"Ha sido una conversación muy franca", insistió Espá, quien agregó que hay "una serie de mecanismos" que las partes planean utilizar tras la solicitud de la parte peruana.

"Y aprovecho la ocasión también para señalar públicamente que todos estos esfuerzos que realiza el Gobierno de Perú y mi presencia aquí (...) responde única y exclusivamente a la necesidad del Estado peruano a responder al reclamo de las familias" de los combatientes peruanos, dijo.

Antes de la reunión con Lavrov, Espá adelantó que espera "establecer canales adecuados de comunicación con las autoridades rusas" para conocer la situación de sus connacionales.

A la vez, llamó a los peruanos a no dejarse convencer por ofertas laborales que prometen elevados ingresos a cambio de viajar a Rusia.

El jefe de la diplomacia rusa, por su parte, aseguró que Moscú ha dado aclaraciones "detalladas" a su colega acerca del trabajo que se está realizando para satisfacer la solicitud de Lima y en el que están involucrados el Ministerio de Defensa de Rusia, el Ministerio de Exteriores del país y la embajada peruana en Moscú.

"Se han establecido contactos de trabajo sobre este tema y se realizó una visita a las instalaciones pertinentes en Rostov del Don", dijo el ministro ruso, quien prometió que "este trabajo continuará".

Al mismo tiempo, Lavrov afirmó que se trata de combatientes que "firmaron voluntariamente contratos con las Fuerzas Armadas de Rusia" y pidió concretar al máximo las solicitudes sobre el destino de un combatiente u otro para que los órganos pertinentes puedan responder a la mayor brevedad a esos reclamos.

El ministro ruso agregó que también informó a su colega peruano de "las últimas novedades" con respecto al desarrollo de la situación en el frente de guerra en Ucrania.

"Perú es un socio muy importante y valioso para nosotros en la región de América Latina", dijo.

En mayo, Lima denunció el reclutamiento de ciudadanos peruanos por parte de Moscú para participar en los combates como mercenarios del lado ruso.

En ese momento, la Fiscalía peruana inició una investigación por posible trata de personas tras recibir cientos de denuncias de personas que perdieron el contacto con sus familiares después de que estos recibieran ofertas de trabajo en Rusia.

Según medios independientes rusos, que citan las estadísticas oficiales, el número de los viajes de peruanos a Rusia aumentó este año, coincidiendo con las informaciones sobre su reclutamiento para luchar en el bando ruso.

Previamente, otros países latinoamericanos, como Bolivia, Cuba y Colombia, también informaron de casos de reclutamiento de sus ciudadanos para luchar en Ucrania, en el caso de Bogotá, en ambos bandos del conflicto.