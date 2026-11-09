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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 10:55

El Comité de las Regiones pedirá apoyo en la COP31 para impulsar la descarbonización

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Bruselas, 9 nov (EFE).- El Comité Europeo de las Regiones (CdR) pedirá "apoyo" en la cumbre climática COP31, que empezó este lunes en Turquía, para impulsar la descarbonización y reclamará que se reconozca el papel "de las autoridades locales y regionales" en el logro de los objetivos climáticos mundiales sobre el terreno".

Por EFE
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En un comunicado de prensa, el CdR explicó que pedirá, en la conferencia anual de la ONU sobre el clima, una financiación climática internacional "más sencilla, predecible y accesible" para las autoridades locales y regionales.

Una delegación de líderes locales y regionales de la Unión Europea participará en la cumbre -que se celebra en Antalya (Turquía) entre este lunes y el 20 de noviembre-, representación que encabezará el presidente de su Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía, Kostas Bakoyannis.

De hecho, Bakoyannis subrayó en el comunicado que la COP31 "debe ser la COP de la implementación": "Los compromisos ya están sobre la mesa; ahora debemos convertirlos en resultados tangibles para la ciudadanía", afirmó.

Además, Bakoyannis hizo hincapié en la importancia de llevar a cabo una electrificación "más rápida", de invertir en "energías renovables" y de proteger a la población "frente a fenómenos meteorológicos extremos", acciones que recaen sobre las administraciones locales.

Bakoyannis exigió un papel "estructurado en la formulación de las decisiones climáticas mundiales, y no solo una consulta al final”, unas demandas que el CdR expondrá esta semana en la cumbre, en la que reclamará que las perspectivas regionales y locales "se incorporen", asimismo, en las negociaciones y estrategias climáticas estatales.

De los gobiernos subnacionales depende entre el 70 % y 80 % de la implementación de las acciones necesarias para cumplir los objetivos contra el cambio climático pactados en el Acuerdo de París.

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