El Eurogrupo ve dos "excelentes" candidatos a presidir el BCE y pide una decisión rápida

"Se han propuesto dos candidatos con amplia experiencia y proyección internacional", dijo Pierrakakis en la rueda de prensa tras la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo), en la que se abordaron por primera vez las candidaturas para suceder a Christine Lagarde, que dejará su cargo anticipadamente el próximo 7 de febrero.

La decisión sobre el nombramiento, sin embargo, la tomarán los jefes de Estado y de Gobierno dado su carácter altamente político, y se espera que la negociación aborde en conjunto los tres cargos que deben renovarse en la cúpula del BCE en 2027: la presidencia y los asientos que dejarán la alemana Isabel Schnabel y el irlandés Philip Lane, economista jefe de la entidad.

"Tiene sentido abordar simultáneamente los tres puestos a nivel de líderes", dijo Pierrakakis, quien consideró que "lo óptimo sería tener una decisión final antes de fin de año" y aseguró que se trabajará de manera "ágil y rápida para adaptar el proceso" con el objetivo de cumplir ese "ajustado" plazo.

En las próximas horas, el también ministro de Finanzas griego se reunirá con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, para abordar el procedimiento de elección.

El vicepresidente primero y ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, encargado de presentar la candidatura de De Cos a sus homólogos europeos, se mostró a su llegada al encuentro "optimista" sobre las posibilidades de que este se haga con la presidencia del BCE y subrayó que es un "candidato perfecto" para suceder a Lagarde.

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"Creemos que Pablo es, sin duda, el mejor candidato para este trabajo: 30 años de experiencia en el sector, enorme reputación; por la calidad técnica de sus trabajos, pero también por su capacidad de gestión y de llegar a consensos en entornos complejos", dijo el ministro, quien destacó que el nuevo jefe del BCE tomará el mando en un "momento complicado", dado el contexto geopolítico internacional.

Cuerpo aseguró que la candidatura de De Cos ha obtenido "muy buena recepción" por parte de los socios europeos y que España trabaja para conseguir el voto de "todos" los países de la eurozona y que la candidatura cuente con "unanimidad".

También instó a alcanzar un acuerdo "cuanto antes" para dar "estabilidad" a la institución y no descartó que ese pacto pueda lograrse este mismo mes.

Por su parte, el ministro de Finanzas neerlandés, Eelco Heinen, destacó el "impresionante" currículum de Knot, exgobernador del banco central de Países Bajos, que recibió el apoyo del Gobierno del país tras expresar él mismo su interés por el puesto, según explicó.

Heinen pidió juzgar a Knot "estrictamente por sus méritos" y no aplicar en la elección una lógica Norte-Sur, que enfrenta a ambas zonas geográficas del bloque por sus posturas tradicionalmente opuestas.

Precisamente uno de los puntos débiles de la candidatura de Knot sería su posicionamiento, mientras estuvo al frente del banco central neerlandés, como un 'halcón' (favorable a un férreo control de la inflación y una política monetaria restrictiva), puesto que el nuevo vicepresidente del BCE, el croata Boris Vucjic, ya se enmarca en esa corriente.

En principio, esto debería favorecer a De Cos (tradicionalmente partidario de una política más acomodaticia o 'paloma', en la jerga), dado que los países buscan mantener un equilibrio entre ambas posturas dentro del comité ejecutivo del BCE.

Por su parte, tanto Alemania como Francia han expresado su interés en mantener un puesto en ese organismo, donde la regla no escrita es que las cuatro grandes economías del euro deben estar presentes.

De momento, ningún país de la eurozona ha anunciado a quién dará su apoyo para presidir el BCE.

Una vez se logre un acuerdo político a nivel de jefes de Estado y de Gobierno, la elección tendría que formalizarse a través de una recomendación oficial de los ministros de Finanzas al Consejo Europeo (los propios líderes), que deberían dar su aval definitivo tras consultar con el BCE y la Eurocámara, cuyo veredicto no es vinculante.