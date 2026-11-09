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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 12:20

El G7 discute cómo mejorar la eficiencia para aprovisionar las operaciones humanitarias

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París, 9 nov (EFE).- Los ministros de Exteriores de los países del G7 abordaron este lunes cómo mejorar la eficiencia de las operaciones humanitarias y coincidieron en que resulta esencial actuar sobre la cadena de aprovisionamiento.

Por EFE
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En una comunicación publicada durante la primera jornada de la reunión que se celebra hasta el martes en París sobre esas conversaciones, la presidencia francesa del G7 subrayó que "la cadena de aprovisionamiento humanitario es uno de los ejes más estratégicos para reducir los costos y mejorar el acceso a productos de calidad".

A ese respecto, la presidencia francesa indicó que el proceso de compra, de transporte y de almacenamiento de productos humanitarios representa de media un 60 % del presupuesto de una operación humanitaria, y por eso atacar ese punto resulta "esencial".

Recordó que para reforzar la dinámica puesta en marcha en la ONU y en la Unión Europea, sobre esa cuestión, París había creado un grupo de trabajo específico en el que los países participantes han elaborado un mapa de las capacidades logísticas humanitarias.

En ese mapa están las grandes plataformas en las que los miembros del G7 tienen ubicadas sus reservas humanitarias, lo que incluye las nacionales, pero también las de la ONU.

El objetivo es identificar los medios disponibles y también acelerar la puesta en común y la ubicación del material humanitario cerca de las regiones de intervención para aumentar el número de beneficiarios gracias a los ahorros de eficiencia.

En la reunión de este lunes participaron, además de los ministros de los siete países más ricos (Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá), la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, y el director ejecutivo del Programa Alimentario Mundial de la ONU, Luke J. Lindberg.

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