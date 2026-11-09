El Gobierno de Bolivia dice que destruyó más de 500 fábricas de droga en un año

El ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, presentó estos datos en su informe del primer año de trabajo correspondiente a esa cartera de Estado, en un video difundido en los medios estatales.

Entre el 8 de noviembre de 2025 y el pasado 25 de octubre, la Policía antinarcóticos realizó 9.417 operativos, en los cuales decomisó 402 toneladas de droga, señaló el ministro.

"Destruimos 39 laboratorios de cristalización y 515 fábricas", afirmó Oviedo.

Además, precisó que en el mismo periodo, fueron confiscadas 83 avionetas que tenían relación con envíos de droga, a diferencia, según Oviedo, del año pasado, cuando durante el Gobierno de Luis Arce (2020-2025) se incautaron nueve aeronaves.

También detalló que 16 pistas clandestinas de aterrizaje fueron destruidas, 791 vehículos fueron decomisados y detuvieron a 2.682 personas en el mismo periodo.

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"La afectación económica al narcotráfico fue de más de 132 millones de dólares", aseguró.

Oviedo destacó entre los logros la detención del supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, que actualmente está encarcelado en Estados Unidos, y de varios líderes y miembros de organizaciones criminales como las brasileñas Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV).

En septiembre, el Gobierno de Bolivia puso en marcha una nueva política antidroga con una financiación de 492 millones de dólares, después de que la ONU reportara un aumento del 7 % de los cultivos de coca en 2025.

La hoja de coca en Bolivia está consagrada en la Constitución vigente desde 2009 por sus usos tradicionales, medicinales y culturales, pero una parte de la producción es desviada al narcotráfico para la fabricación de cocaína.

Asimismo, el Ejecutivo trabaja en el 'Plan Fronteras Seguras' para fortalecer el control en zonas fronterizas consideradas "críticas" y evitar el avance del crimen organizado, ante una serie de asesinatos por encargo sobre todo en el oriente y el centro del país.

El presidente Paz anunció que durante los siguientes días cada ministerio dará su informe de gestión respectivo en el marco de la transparencia.

Paz cumplió en la víspera el primer año de una gestión marcada por algunos ajustes para intentar resolver la crisis económica que arrastra el país y turbulencias políticas como la polémica por la presunta influencia del consultor político argentino Fernando Cerimedo en su Gobierno.