El Gobierno francés cifra en unos 300 los estudiantes heridos durante las protestas

En una entrevista con la emisora France Inter, Geffray precisó que unos 50 estudiantes resultaron heridos durante la semana pasada especialmente "por otros jóvenes", lo que eleva a cerca de 300 el balance de menores lesionados desde el inicio de las movilizaciones que comenzaron a finales de septiembre.

Algunos de ellos sufrieron heridas graves, incluidas lesiones auditivas y oculares, por el impacto de proyectiles y artefactos pirotécnicos utilizados durante los enfrentamientos con las fuerzas del orden público, señaló Geffray.

El ministro calificó esos episodios de "inaceptables" y defendió que la prioridad debe ser poner fin a la violencia, tanto contra los estudiantes como contra el personal educativo y las fuerzas de seguridad.

Geffray también endureció su discurso frente a los bloqueos de centros educativos y recordó que impedir a otros alumnos acceder a las aulas constituye una actuación ilegal.

"El primer derecho en Francia es el derecho a la educación. No se puede privar a los compañeros de ese derecho", afirmó, al señalar que algunos estudiantes llevan entre tres y cuatro semanas sin recibir clases debido a los bloqueos.

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El responsable de Educación sostuvo que los alumnos pueden expresar libremente sus reivindicaciones, pero deben permitir que quienes quieran continuar sus estudios puedan entrar en los centros, por lo que advirtió de que los responsables de impedir el acceso pueden recibir "sanciones disciplinarias" y, en determinados casos, ser objeto incluso de procedimientos judiciales.

Pese a las interrupciones provocadas por las movilizaciones, el Gobierno descartó modificar las fechas de los exámenes del bachillerato, como han solicitado las asociaciones estudiantiles.

En su lugar, Geffray anunció que ampliará los programas de recuperación. Estas sesiones podrán organizarse durante las vacaciones escolares, especialmente en febrero y Semana Santa, mediante cursos adicionales impartidos por profesores voluntarios y remunerados.

Estas declaraciones se producen horas antes de la reunión que mantendrá esta tarde el primer ministro francés, Sébastian Lecornu, con representantes de estudiantes de secundaria y universitarios para abordar sus reivindicaciones y participar después en un encuentro dedicado a la reforma de Parcoursup, la plataforma de acceso a la universidad, cuestionada por las movilizaciones estudiantiles iniciadas hace seis semanas.

La reunión contará con los ministros de Educación y de Enseñanza Superior, además de representantes sindicales, empresariales, asociaciones de padres, parlamentarios y responsables universitarios.

El Gobierno prevé presentar sus recomendaciones sobre la reforma este mes, aunque ya anunció cambios en Parcoursup a partir de 2027 antes de ser sustituida en 2028.

Entre las medidas ya avanzadas figuran la creación de 500 puestos adicionales de profesores, un límite de 28 alumnos por clase en segundo curso de secundaria y la apertura de 15.000 nuevas plazas en la enseñanza superior.

Una intersindical de la enseñanza, integrada por organizaciones de estudiantes de secundaria y universitarios, así como por sindicatos de profesores y personal educativo, convocó el pasado sábado una nueva jornada de huelga y manifestaciones para mañana martes.