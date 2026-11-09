El Gobierno francés sube un 1,6 % el salario mínimo para contrarrestar la protesta social

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, avanzó estas concesiones tras dos horas de reunión con los sindicatos, a los que convocó tras la huelga general del pasado día 29, a la que se sumaron los estudiantes, cuyas asociaciones serán recibidas esta tarde en la sede del Gobierno, y los 'chalecos amarillos'.

El responsable de Trabajo, Jean-Pierre Farandou, aseguró que el salario mínimo será de 1.502 euros, lo que supondrá que con respecto al año pasado una subida del 5,3 %, unos 75 euros.

Junto a la subida del salario mínimo, el Ejecutivo aseguró que suavizará la fiscalidad empresarial, a condición de que concedan subidas salariales en las negociaciones de convenios de los próximos meses.

Los representantes sindicales consideraron "insuficiente" la subida del salario mínimo y se mostraron dubitativos sobre la presión a los empresarios para incrementar los salarios.

"Son migajas, no vinimos aquí a reclamar limosna, queremos el reconocimiento de nuestro trabajo que los trabajadores vienen pidiendo en las manifestaciones", señaló la líder de la CGT, Sophie Binet.

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La subida anunciada por el Ejecutivo es para ellos "de cinco euros, porque el resto corresponde a la subida ya anunciada para principios de año", lo que equivale a "un kilo de tomates", dijo.

Frente a ello, aseguró que "la movilización continuará" y aseguró que su sindicato se sumará a la convocatoria de huelga general anunciada ya por los funcionarios para el 17 de noviembre próximo, pero también a la jornada de protesta convocada por los estudiantes para este martes y para los siguientes sábados.

Sus colegas de la CFDT, Marylise Léon, y de FO, Frédéric Souillot, también lo consideraron insuficiente, pero dieron una oportunidad a la negociación de los convenios colectivos, aunque señalaron que estarán atentos a que respete las subidas salariales que reclama el Gobierno.

El jefe del Gobierno reconoció que "las tensiones sociales son fuertes" y que existen "inquietudes políticas sobre el futuro", pero alertó de las dificultades que supone tener una deuda tan elevada y de alcanzar acuerdos en un periodo preelectoral.

Pese a ello, aseguró que estas medidas se aplicarán a partir de diciembre, a través de enmiendas que el Ejecutivo presentará a su propio proyecto de presupuestos, que no está recibiendo apoyo en las cámaras pero que cuentan sacar adelante.

La subida del salario mínimo, dijo Lecornu, "puede parecer para algunos como migajas" pero "es la segunda mayor en veinte años".

La patronal recordó que será la tercera subida del salario mínimo en lo que va de año e indicó que se produce "en un momento de importantes tensiones económicas para las empresas".

Pese a ello, se comprometieron a ser constructivos en las negociaciones de los convenios para sacar adelante subidas salariales a cambio de bajadas de impuestos.

Lecornu aseguró que el Gobierno no permitirá que la subida del salario mínimo se traduzca en destrucción de empleos, al tiempo que reconoció que los actos violentos registrados en las manifestaciones también están afectando a la actividad económica.

"No pongo en duda el derecho a manifestarse, pero sí los actos violentos. Los centros de nuestras ciudades necesitan recuperar la calma", dijo.

Junto a la subida del salario mínimo, el Gobierno anunció que las ayudas al carburante aplicadas en 2026 para ciertos sectores económicos se extenderán a 2027.