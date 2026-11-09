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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 12:50

El jefe de la estatal eléctrica paraguaya desestima los reclamos de la británica Atome

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Asunción, 9 nov (EFE).- El nuevo presidente de la estatal Administración Nacional de Electricidad de Paraguay (Ande), Félix Sosa, desestimó este lunes los reclamos de la empresa británica Atome, que en septiembre pasado amenazó al país suramericano con acudir al arbitraje internacional por la derogación de dos decretos que garantizaban energía barata para las industrias convergentes.

Por EFE
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"Esa empresa Atome no tiene ni el mínimo motivo de reclamo a la Ande, considerando que ellos fueron los que no cumplieron con la Ande, y no la Ande con ellos", dijo Sosa a periodistas durante una conferencia de prensa.

El funcionario fue designado hoy nuevamente al frente de esa entidad por el presidente Pedro Alliana, después de que en julio pasado fuera relevado de la institución.

A mediados de septiembre, Atome, que produce fertilizantes verdes, notificó a Paraguay su intención de acudir al arbitraje internacional por la derogación de dos decretos que fijaban bajas tarifas eléctricas para las industrias convergentes, conocidas por su alto consumo.

En ese momento, la empresa informó -en un comunicado- que la controversia está relacionada con la venta de energía barata para su iniciativa industrial en la ciudad de Villeta, ubicada en el departamento Central, a unos treinta kilómetros de Asunción, para la que prevé destinar unos 665 millones de dólares.

"Yo, personalmente, no estuve de acuerdo con eso", sentenció Sosa sobre los decretos que el expresidente Santiago Peña, quien fue destituido el pasado viernes tras un juicio político en el Senado a raíz del escándalo por la intervención de Ueno bank, derogó a inicios de junio en medio de los reclamos de los sindicatos de la estatal, que los rechazaban.

Ese mismo mes, Sosa dejó la jefatura de la Ande y fue retornado al puesto hoy por el nuevo presidente paraguayo, Pedro Alliana.

El jefe de la Ande reveló este lunes que había manifestado a Alliana, en ese entonces vicepresidente del país, su rechazo a los decretos que garantizaban energía barata.

"Él fue categórico conmigo (y me dijo): ‘Si es perjudicial para el país y para la institución, no firme’ (los acuerdos)", explicó el funcionario.

La controversia entre Atome y Paraguay surgió por la derogación de los decretos 5860 y 5861 de abril pasado, dirigidos a industrias como la inteligencia artificial.

Ese mes, Sosa declaró a periodistas que Atome había firmado un contrato en 2022 y que su tarifa eléctrica era de "aproximadamente 33 dólares", un acuerdo que seguía en marcha, pese a la derogación de los decretos.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Ande (Sitrande), Adolfo Villalba, dijo en junio que la "tarifa técnica" de la Ande es de aproximadamente 44 dólares por megavatio/hora, unos 11 dólares por debajo del contrato que había firmado Atome.

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