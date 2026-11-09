ABC
9 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
Madrugada ABC
ABC Cardinal AM de 00:00 a 04:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 05:59
Escuchar ABC FM
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
17º
Ahora
ver más
17º
Ahora
HOY
Min
15º
Máx
26º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
27º
undefined 2026-11-12
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
35º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
09 de noviembre de 2026 - 00:30

El Nikkei repunta un 3,44 % a media sesión impulsado por el sector de los chips

Imagen sin descripción

Tokio, 9 nov (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, repuntaba un 3,44 % a media sesión este lunes, impulsado por las ganancias del sector de los semiconductores, recuperando parte de las pérdidas registradas la semana pasada, marcada por una fuerte volatilidad.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Unas tres horas después de la apertura, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado japonés, sumaba 1.976,57 unidades, hasta ubicarse en los 59.411,34 enteros. En la víspera, se hundió casi un 6 %, perdiendo la barrera de los 60.000 por primera vez en más de cinco meses.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, ganaba un 3,42 %, o 126,84 puntos, hasta las 3.834,83 unidades.

La tendencia al alza de parqué tokiota tiene lugar después de que en el mercado estadounidense el tecnológico Nasdaq se estabilizara el pasado viernes y repuntara después de las pérdidas sufridas tras la victoria del Partido Demócrata en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, ante el temor de mayores regulaciones para los centros de datos.

En la Bolsa japonesa, Fujikura, que fabrica cables eléctricos para centros de datos y se ha beneficiado del entusiasmo por la IA, se alzaba por encima del 6 %, y el fabricante de chips de memoria Kioxia aumentaba un 0,26 %.

En el sector de los semiconductores, Disco se disparaba un 7,81 %; Tokyo Electron, un 6,45 %; y Advantest, un 5,14 %.

No obstante, el grupo de telecomunicaciones e inversión SoftBank, considerado uno de los principales inversores en IA a nivel mundial, perdía un 2,85 %.

En el sector del automóvil, el principal fabricante japonés, Toyota, se revalorizaba un 4,4 %, y sus rivales Honda y Nissan, subían por encima del 3 %.

La desarrolladora y distribuidora japonesa de videojuegos Nintendo escalaba casi un 6 %, y la multinacional japonesa de tecnología y entretenimiento Sony crecía un 3,65 %.

Lo
más leído
del día

01
Nacionales
Tras el caso de la mansión de Peña, pedirán informes a la Municipalidad de San Bernardino
Ver más
02
Política
Marco Rubio llamó a Pedro Alliana y lo invitó a una próxima reunión
Ver más
03
Economía
Alliana ordena que afectados por Ueno Bank no paguen multas ni recargos tributarios
Ver más
04
Nacionales
Azerbaiyán conmemoró su Día de la Victoria con imágenes en pantallas de Paraguay
Ver más
05
Fútbol
Trinidense golea en casa a Ameliano y sigue dando pelea
Ver más

Te puede interesar