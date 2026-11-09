El Nikkei repunta un 3,44 % a media sesión impulsado por el sector de los chips

Unas tres horas después de la apertura, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado japonés, sumaba 1.976,57 unidades, hasta ubicarse en los 59.411,34 enteros. En la víspera, se hundió casi un 6 %, perdiendo la barrera de los 60.000 por primera vez en más de cinco meses.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, ganaba un 3,42 %, o 126,84 puntos, hasta las 3.834,83 unidades.

La tendencia al alza de parqué tokiota tiene lugar después de que en el mercado estadounidense el tecnológico Nasdaq se estabilizara el pasado viernes y repuntara después de las pérdidas sufridas tras la victoria del Partido Demócrata en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, ante el temor de mayores regulaciones para los centros de datos.

En la Bolsa japonesa, Fujikura, que fabrica cables eléctricos para centros de datos y se ha beneficiado del entusiasmo por la IA, se alzaba por encima del 6 %, y el fabricante de chips de memoria Kioxia aumentaba un 0,26 %.

En el sector de los semiconductores, Disco se disparaba un 7,81 %; Tokyo Electron, un 6,45 %; y Advantest, un 5,14 %.

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No obstante, el grupo de telecomunicaciones e inversión SoftBank, considerado uno de los principales inversores en IA a nivel mundial, perdía un 2,85 %.

En el sector del automóvil, el principal fabricante japonés, Toyota, se revalorizaba un 4,4 %, y sus rivales Honda y Nissan, subían por encima del 3 %.

La desarrolladora y distribuidora japonesa de videojuegos Nintendo escalaba casi un 6 %, y la multinacional japonesa de tecnología y entretenimiento Sony crecía un 3,65 %.