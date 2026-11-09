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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 09:55

El papa en Buenos Aires: El progreso de una nación se mide por la acogida a discapacitados

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Buenos Aires, 9 nov (EFE).- El papa León XIV afirmó este lunes que "el progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales", al visitar el centro Pequeño Cottolendo de Don Orione en Claypole, a unos 30 kilómetros del centro de la capital argentina, un lugar afectado por la desfinanciación del Gobierno de Javier Milei a este sector social en los últimos años.

Por EFE
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"Quisiera hoy afirmar que sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición, porque ustedes pueden ayudarnos a no olvidar cuál es el fundamento de la dignidad de cada ser humano y lo que es realmente importante en la vida. El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales", dijo León XIV.

Y aseguró que "los valores de dignidad, integración y amistad fraterna que distinguen a lugares como este, tienen mucho que decir a nuestras sociedades, a menudo llevadas únicamente por la búsqueda del éxito económico o el culto de la apariencia física.

"Que Argentina sea capaz de hacer grandes obras de caridad, como vemos aquí, donde el amor de Cristo triunfe sobre el individualismo y la exclusión", dijo el papa

E imaginó a "miles de jóvenes sumándose como voluntarios a la gran historia de caridad que la fe sincera y sencilla del pueblo argentino ha escrito a lo largo de los siglos. ¡Que en Argentina se fragüe una nueva generación de santos de la caridad! ¿Y por qué no pueden serlo todos ustedes?".

"Pongamos los dones recibidos al servicio de los más pequeños y necesitados, cada uno en la medida de sus posibilidades, para que la ciudad de la caridad se consolide, se extienda y logre derribar las fronteras del egoísmo", dijo.

Y agregó: "Pidamos al Señor que, así como modeló el corazón de los santos, modele nuestros corazones a semejanza del suyo: ardientes en la caridad, bondadosos en la paciencia y perseverantes en la humildad"

El Cottolengo Don Orione ha acogido durante 90 años a miles de personas con discapacidad actualmente cuenta con 400 residentes, muchos de ellos sin familia y con agudas patologías.

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