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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 10:20

El papa lleva su apoyo a las personas discapacitadas al visitar el Cottolengo en Argentina

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Buenos Aires, 9 nov (EFE).- En un momento en el que los recortes del Gobierno de Javier Milei han puesto a dura prueba la asistencia a las personas discapacitadas, el papa León XIVl visitó el centro Pequeño Cottolengo de Don Orione en Claypole, a unos 30 kilómetros del centro de la capital argentina, donde les mostró su cercanía y animó a todos los que prestan servició en este sector.

Por EFE
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"Quisiera hoy afirmar que sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición, porque ustedes pueden ayudarnos a no olvidar cuál es el fundamento de la dignidad de cada ser humano y lo que es realmente importante en la vida. El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales", dijo León XIV en la capilla de este centro, que asiste actualmente a 400 residentes.

Y aseguró a los trabajadores y residentes, a los que después dedicó varios minutos para saludar, que "los valores de dignidad, integración y amistad fraterna que distinguen a lugares como este tienen mucho que decir a nuestras sociedades, a menudo llevadas únicamente por la búsqueda del éxito económico o el culto de la apariencia física".

El papa escuchó el conmovedor testimonio de Marta Torre, una anciana discapacitada en silla de ruedas que explicó al pontífice: "Nací con una discapacidad. Mi mamá me abandonó cuando era muy pequeña y fui criada por mi papá y por mis hermanos (...) Muchas veces sentí que no había un lugar para mí en el mundo. Hasta que apareció el Cottolengo".

Y también habló ante el pontífice Norma Donato, que relató que vive en esa institución desde hace 44 años, desde que tenía 14 y fue abandonada. "Pero acá, en el Cottolengo, empecé a sentir algo que hacía años no sentía: que pertenecía a algún lado. No era solo un techo ni una cama. Era gente que me esperaba, que se acordaba de mí, que festejaba conmigo y también me acompañaba en los días difíciles".

El papa tuvo palabras también para los trabajadores, religiosos y religiosas, familiares y voluntarios que colaboran en esta obra. "En sus miradas luminosas puedo ver tanta cercanía, en sus manos abiertas puedo reconocer innumerables gestos de servicio gratuito, en sus corazones generosos puedo percibir mucha ternura y comprensión", les señaló.

"La noble labor que realizan aquí cada día, con tanto cariño, esfuerzo y dedicación, es un sólido cimiento para la construcción de una nueva ciudad: la ciudad de la caridad, de la convivencia y de la paz", dijo.

Pero además lanzó un mensaje a las instituciones: "Que Argentina sea capaz de hacer grandes obras de caridad, como vemos aquí, donde el amor de Cristo triunfe sobre el individualismo y la exclusión", dijo el papa.

E imaginó a "miles de jóvenes sumándose como voluntarios a la gran historia de caridad que la fe sincera y sencilla del pueblo argentino ha escrito a lo largo de los siglos. ¡Que en Argentina se fragüe una nueva generación de santos de la caridad! ¿Y por qué no pueden serlo todos ustedes?".

"Pongamos los dones recibidos al servicio de los más pequeños y necesitados, cada uno en la medida de sus posibilidades, para que la ciudad de la caridad se consolide, se extienda y logre derribar las fronteras del egoísmo", dijo.

Y agregó: "Pidamos al Señor que, así como modeló el corazón de los santos, modele nuestros corazones a semejanza del suyo: ardientes en la caridad, bondadosos en la paciencia y perseverantes en la humildad".

El Cottolengo Don Orione, que ha acogido durante 90 años a miles de personas con discapacidad, actualmente cuenta con 400 residentes, muchos de ellos sin familia y con agudas patologías.

El centro ha presentado varias demandas al Ministerio de Sanidad por una deuda de 825 millones de pesos en insumos y medicinas que no han llegado desde que el presidente de Argentina, Javier Milei, aplicó los recortes al sector, según los medios argentinos.

La Conferencia Episcopal argentina ha realizado varios llamados lamentando "el desconocimiento y desinterés hacia la realidad de la discapacidad, la cual debería ser una prioridad ineludible de toda política pública" y afirmando que "el cuidado de las personas con discapacidad no puede ser postergado ni subordinado a otras urgencias: es un deber ético, una exigencia de justicia y un acto de humanidad".

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