ABC
9 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
26º
Ahora
ver más
26º
Ahora
HOY
Min
12º
Máx
27º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
19º
Máx
25º
undefined 2026-11-12
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
36º
undefined 2026-11-14
Min
23º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
09 de noviembre de 2026 - 12:25

El papa reivindica la familia cristiana como pilar ante precariedades en misa en Argentina

Imagen sin descripción

Buenos Aires, 9 nov (EFE).- El papa reivindicó este lunes a la familia cristiana como "pilar" ante las precariedades de nuestra sociedad, como "la falta de estabilidad, las dificultades sociales, el trabajo precario o la violencia doméstica", en su homilía de la misa multitudinaria que celebró en el Monumento a los Españoles en el centro de Buenos Aires.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

En su primera misa en Argentina, ante los varios cientos de miles de personas que acudieron a la celebración y que también se agolparon en las calles para verlo pasar con el papamóvil, el papa se concentró en la importancia de la familia para la transmisión de la fe.

En Argentina se está viviendo una progresiva secularización y abandono del catolicismo, que ha pasado de 90 % de creyentes en 1960 al 57,7% en la actualidad, según los datos del Barómetro de Religiones y Creencias en Argentina.

El papa describió las situaciones de fragilidad que atraviesan todas la familias: "La falta de estabilidad, las dificultades sociales, el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones dolorosas, las adicciones que destruyen el futuro de los jóvenes y deterioran las relaciones familiares".

Pero aseguró que "en medio de todos estos sufrimientos y crisis, la Palabra de Dios brilla para nosotros de esperanza: Dios está en medio nuestro, no podemos temer".

"Queridos hermanos, Cristo, con su resurrección, ya nos ha hecho espacio en su corazón: ¡reciban esta gracia en sus familias! Con Él y en Él cada familia puede convertirse en semilla de auténtica renovación para este país", les dijo.

También, aseguró que "la historia, la cultura y la sociedad de Argentina han encontrado en la familia la fuente de la cual tomar los valores fundamentales del pueblo".

Pues es la familia donde se transmite "la fe, las virtudes humanas, la cultura del trabajo, el respeto a los mayores, la defensa de la vida y la fidelidad a la palabra dada".

"No se resignen a las voces que repiten que la familia cristiana está superada; por el contrario, hoy más que nunca representa un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época", destacó.

Y les indicó que la fe se trasmite con gestos sencillos como "la bendición antes de comer, una oración antes de ir a dormir, el perón y la escucha mutua, los abuelos que enseñan a rezar, ir a Misa los domingos, prepararse para hacer un retiro o una peregrinación".

"Queridas familias, ¡las exhorto a ser protagonistas en la evangelización! La Iglesia argentina las necesita. Sostengan en su misión a los obispos, a los párrocos, a los agentes pastorales, a los catequistas", les animó.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Video: buscan abrir bóveda de la mansión de Santi Peña en San Bernardino
Ver más
02
Policiales
¿Detonarán la bóveda o llevarán a Santi Peña para abrirla? Las opciones de la Fiscalía
Ver más
03
Nacionales
Tras el caso de la mansión de Peña, pedirán informes a la Municipalidad de San Bernardino
Ver más
04
Economía
Alliana propone a Jorge Schreiner para presidir el Banco Central del Paraguay
Ver más
05
Economía
¿Quien es Jorge Schreiner? El propuesto por Pedro Alliana para presidir el Banco Central del Paraguay
Ver más

Te puede interesar