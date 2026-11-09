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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 12:45

El presidente de Ecuador anuncia reducción de cinco centavos en el precio de combustibles

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Quito, 9 nov (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este lunes que el precio de las gasolinas de mayor consumo en el país: extra y ecopaís, de bajo octanaje, y también el del diésel, bajará cinco centavos de dólar por galón (3,78 litros), en medio de la guerra en Oriente Medio que impacta el costo de los combustibles a nivel global.

Por EFE
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"En medio de todo lo que pasa en el mundo, mi prioridad sigue siendo la misma: las familias ecuatorianas", indicó en su cuenta de X al anunciar la nueva bajada del precio en los combustibles a partir del 12 de noviembre.

Anotó que con esta nueva reducción, "ya suman 19 centavos menos desde julio, y Ecuador se mantiene entre los tres países con los precios más bajos de la región".

El precio de la extra y ecopaís está actualmente en 3,17 dólares por galón mientras que el del diésel premium se sitúa en 3,11 dólares cada galón.

Este será el quinto mes consecutivo en el que se registrará una reducción.

Los mencionados combustibles ya no están subsidiados en Ecuador, pero el pasado 9 de julio, el Gobierno puso en marcha un nuevo mecanismo de estabilización de precios de la gasolina y el diésel para reducir "de manera excepcional y temporal" el impacto en los consumidores de las variaciones extraordinarias del mercado internacional.

La reforma que eliminó los subsidios a los combustibles en Ecuador mantuvo el sistema de bandas e incorporó un mecanismo para responder a escenarios de alta volatilidad internacional, como lo que sucede ahora con los precios del petróleo y los hidrocarburos por la guerra entre Estados Unidos e Irán.

El estrecho de Ormuz, entre Irán y Omán, es una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo y gas y se ha convertido en uno de los puntos de tensión en el actual conflicto en Oriente Medio, dado que su cierre parcial y paso restringido ha afectado el precio global del petróleo y sus derivados.

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