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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 06:15

Electrificación, una IA más sostenible y proteger océanos: propuestas turcas para la COP31

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Antalya, 9 nov (EFE).- Acelerar la electrificación, contener la huella ambiental de la Inteligencia Artificial (IA) y proteger los océanos figuran entre las principales propuestas de la presidencia turca de la COP31, que busca convertir los compromisos climáticos en proyectos concretos durante la cumbre de Antalya.

Por EFE
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La conferencia, que comenzó este lunes y se prolonga hasta el 20 de noviembre en Antalya, tiene dos vías de trabajo: las negociaciones formales, en las que los estados buscan acuerdos por consenso, y la llamada "agenda de acción", con iniciativas de la presidencia a las que gobiernos, empresas, ciudades y otras organizaciones pueden sumarse de forma voluntaria.

Estas son las iniciativas más destacadas:

Uno de los objetivos impulsados por la presidencia turca, con apoyo de Australia, que dirigirá las negociaciones, es que la electricidad cubra el 35 % del consumo mundial de energía en 2035, frente a algo más del 20 % actual, mediante la electrificación del transporte, los edificios y la industria.

El compromiso "35 % para 2035" incluye reforzar las redes, el almacenamiento y mejorar la financiación, sobre todo en países en desarrollo, aunque cada participante determinará sus propias políticas y ritmo para avanzar.

Otra propuesta plantea multiplicar por doce el suministro mundial de energía geotérmica para electricidad y calor en 2050 respecto a 2025, para lo que se necesitan permisos más ágiles, inversión y mecanismos que reduzcan el riesgo de exploración.

En cuanto a los edificios, la presidencia propone reducir al menos un 25 % la intensidad energética operativa del parque mundial para 2035 respecto a 2020.

El plan combina rehabilitación, aislamiento, refrigeración pasiva y electrificación, con atención a viviendas sociales, escuelas y hospitales.

El "Compromiso de Antalya sobre Inteligencia Artificial" pretende aprovechar esta tecnología para reducir emisiones y mejorar la adaptación, al tiempo que aborda su creciente consumo de electricidad, agua y otras materias primas.

El texto propone infraestructuras alimentadas con energía de emisiones nulas o bajas, mayor eficiencia, reciclaje de equipos y divulgación de los efectos ambientales.

Sus objetivos son voluntarios y permiten a empresas y organizaciones seleccionar acciones y fijar porcentajes y fechas propios para cumplirlo.

La presidencia turca propone reducir al menos a la mitad el aumento previsto de la generación anual mundial de residuos municipales para 2035.

También promoverá un diálogo internacional para reducir el metano, un potente gas de efecto invernadero que se libera cuando los residuos orgánicos se descomponen sin oxígeno en los vertederos.

La iniciativa buscará separar esos restos y fomentar tratamientos como el compostaje, que los convierte en abono con presencia de oxígeno y reduce esas emisiones, además de facilitar financiación y asistencia técnica.

La presidencia turca propone una Plataforma contra la Basura Marina para ayudar a convertir las promesas de limpieza y reducción de residuos en proyectos concretos.

Los participantes podrán registrar sus acciones, compartir soluciones y buscar apoyo técnico y financiación al tiempo que la plataforma seguirá el avance de esos proyectos.

Una segunda iniciativa busca ayudar a las comunidades costeras a prepararse frente a inundaciones, temporales y la subida del nivel del mar por medio de la cooperación y la creación de proyectos que puedan atraer inversión.

Entre las medidas concretas figuran restaurar dunas y praderas marinas, que actúan como barreras naturales, así como adaptar los puertos, y crear representaciones digitales de la costa para simular qué zonas podrían inundarse y dónde mejorar la protección.

La iniciativa, voluntaria, plantea restaurar para 2035 al menos el 20 % de las costas degradadas consideradas prioritarias y cubrir con un sistema de alertas a toda la población expuesta.

La presidencia turca propone coordinar mejor los tres acuerdos internacionales nacidos de la Cumbre de Río: los dedicados al cambio climático, la biodiversidad y la lucha contra la desertificación.

Aunque abordan problemas relacionados, los países suelen aplicar sus compromisos mediante planes separados.

La iniciativa busca que una misma actuación sirva a varios objetivos, de esta forma, reforestar un bosque, por ejemplo, puede absorber CO2, recuperar hábitats y proteger el suelo de la erosión.

La iniciativa, voluntaria, facilitaría compartir información, coordinar instituciones y combinar financiación para evitar que se dupliquen esfuerzos.

La presidencia impulsa también la iniciativa 'Bridge' (Puente, en inglés), para ayudar a los países a convertir sus prioridades climáticas en proyectos que puedan obtener financiación, usando recursos existentes, sin crear nuevos fondos climáticos.

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