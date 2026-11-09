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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 12:05

Enviados de Trump consultarán con Kiev y socios europeos antes del encuentro en Abu Dabi

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Washington, 9 nov (EFE).- Los enviados especiales para Ucrania del presidente estadounidense, Donald Trump, mantendrán contactos con representantes de Kiev y de socios europeos antes de las conversaciones trilaterales que arrancan el martes en Abu Dabi para explorar una salida negociada a la guerra.

Por EFE
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En un mensaje publicado en X, Jared Kushner, yerno de Trump, aseguró que el presidente estadounidense está decidido a poner fin a la guerra y defendió una solución que permita una Ucrania "soberana, segura y próspera" dentro de un entorno europeo más estable.

Kushner explicó que él y el otro enviado especial, Steve Witkoff, se reunirán con representantes de Ucrania, la Unión Europea (UE), la OTAN, Alemania, Francia, el Reino Unido e Italia antes de las negociaciones programadas en Abu Dabi con delegados de Moscú y Kiev, en las que Washington ocupa el papel de mediador.

Las del emirato serán las primeras conversaciones trilaterales desde febrero y buscarán que ucranianos y rusos aborden directamente sus preocupaciones y exigencias en materia de seguridad en un hipotético escenario de posguerra.

El objetivo del encuentro, indicó Kushner en su mensaje, es "identificar puntos en común, impulsar soluciones prácticas y dar un impulso a la siguiente fase de las negociaciones".

No obstante, advirtió de que un acuerdo duradero también requerirá contactos directos entre Rusia y los socios europeos sobre los mecanismos de seguridad que afectan tanto a Rusia como a Europa.

Según el negociador estadounidense, la agenda estadounidense comprende cuatro prioridades: detener los combates, desarrollar garantías de seguridad creíbles, preparar un plan económico para Ucrania e impulsar medidas humanitarias.

En el ámbito económico, Kushner señaló que Washington y los socios europeos trabajan con Kiev para atender las necesidades fiscales y de reconstrucción, respaldar infraestructuras esenciales y atraer inversión privada.

"También estamos trabajando con las partes en importantes cuestiones humanitarias, incluido el retorno de prisioneros y civiles, y medidas prácticas para aliviar el sufrimiento y reducir el costo humano de este conflicto", añadió el enviado estadounidense.

Kushner reconoció que se trata de "un conflicto extraordinariamente difícil y complejo", aunque expresó su esperanza de poder "lograr avances significativos, establecer una hoja de ruta práctica y contribuir a crear las condiciones para una paz duradera".

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