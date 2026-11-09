Erdogan rechaza nuevos ataques de EE.UU. contra Irán y pide "sentido común"

"No queremos que se lance una nueva oleada de ataques contra Irán ni que nuestra región se vea sumida en una mayor inestabilidad", dijo el mandatario ante la prensa durante el vuelo de regreso de una visita a la vecina Azerbaiyán, según el canal de noticias de NTV.

Tras reiterar que las disputas pueden resolverse mediante el diálogo y la diplomacia, el presidente turco advirtió que "por desgracia, estamos presenciando nuevos acontecimientos en una dirección negativa".

Según Erdogan, Turquía está haciendo todo lo que está en sus manos para evitar una escalada de la situación.

"He tratado estas cuestiones con el presidente estadounidense, Donald Trump, y le he transmitido nuestras preocupaciones", aseguró, en referencia a una conversación telefónica de la semana pasada.

"Le expresé al señor Trump nuestras reservas. Esperamos que prevalezca el sentido común y que la región se salve de caer al borde del desastre", dijo el mandatario turco.

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"Un conflicto mayor no supondría más que nuevas pérdidas para nuestra región", insistió el presidente.

Por otra parte, Erdogan expresó su "aprecio" por los esfuerzos de Trump para avanzar hacia una solución dialogada para el conflicto de Ucrania, con la reunión trilateral Rusia-Ucrania-EE.UU. prevista para esta martes y miércoles en Abu Dabi.