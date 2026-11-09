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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 10:40

Espá expresa a Lavrov su "profunda preocupación" por la suerte de los peruanos en Ucrania

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Moscú, 9 nov (EFE).- El canciller peruano, Carlos Espá, expresó este lunes a su colega ruso, Serguéi Lavrov, la "profunda preocupación" de Lima por los peruanos que combaten en filas rusas en Ucrania, "incluidos aquellos que han fallecido, se encuentran desaparecidos o han resultado heridos".

Por EFE
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"Hemos transmitido a Su Excelencia la profunda preocupación de las familias y seres queridos de nuestros compatriotas y hemos planteado la necesidad de tener la mayor cantidad de información verificable sobre la situación y el paradero de nuestros compatriotas", dijo en una rueda de prensa conjunta con Lavrov, tras la primera visita a Rusia de un canciller peruano en 12 años.

Espá agradeció a su colega ruso la disposición de "abordar con franqueza y espíritu constructivo" los asuntos que llevaron a la delegación peruana a Rusia y que son, subrayó, de "máxima prioridad" para el Gobierno peruano.

"Ha sido una conversación muy franca", insistió Espá, quien agregó que hay "una serie de mecanismos" que las partes planean utilizar tras la solicitud de la parte peruana.

"Y aprovecho la ocasión también para señalar públicamente que todos estos esfuerzos que realiza el Gobierno de Perú y mi presencia aquí (...) responde única y exclusivamente a la necesidad del Estado peruano a responder al reclamo de las familias" de los combatientes peruanos, dijo.

Espá subrayó que el Estado peruano rechaza cualquier posibilidad de verse involucrado en campañas de "desinformación o publicitarias" y solo busca "responder a ese clamor que tienen las familias peruanas".

El jefe de la diplomacia rusa, por su parte, aseguró que Moscú ha dado aclaraciones "detalladas" a su colega acerca del trabajo que se está realizando para satisfacer la solicitud de Lima y en el que están involucrados el Ministerio de Defensa de Rusia, el Ministerio de Exteriores del país y la embajada peruana en Moscú.

"Se han establecido contactos de trabajo sobre este tema y se realizó una visita a las instalaciones pertinentes en Rostov del Don", dijo el ministro ruso.

Al mismo tiempo, Lavrov afirmó que se trata de combatientes que "firmaron voluntariamente contratos con las Fuerzas Armadas de Rusia" y pidió concretar al máximo las solicitudes sobre el destino de un combatiente u otro para que los órganos pertinentes puedan responder a la mayor brevedad a esos reclamos.

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