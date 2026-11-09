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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 06:05

Expertos piden reorientar 842.000 millones de dólares de subsidios agrícolas para el clima

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Madrid, 9 nov (EFE).- Los gobiernos de todo el mundo dedican cada año 842.000 millones de dólares (unos 747.500 millones de euros) en ayudas de apoyo a la agricultura, una cantidad que podría destinarse a prácticas más sostenibles para el clima, según un estudio.

Por EFE
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El informe fue presentado este lunes en la cumbre del clima COP31 de Antalya (Turquía) por el Grupo de expertos de alto nivel para una transición rural justa, presidido por el antiguo mandatario de Costa Rica Carlos Alvarado.

De acuerdo con los autores, algunos subsidios agrícolas entran en conflicto con los compromisos climáticos de los gobiernos, ya que fomentan el uso excesivo de fertilizantes y prácticas agrícolas que aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero y dañan el medioambiente.

El documento recomienda redirigir el gasto en prácticas que ayuden a reducir emisiones, proteger la naturaleza, fortalecer la seguridad alimentaria y mejorar los medios de vida en el medio rural, sin necesidad de un mayor gasto público.

"En un momento en el que los gobiernos se enfrentan a una enorme presión financiera, tenemos la oportunidad de replantearnos cómo utilizamos los recursos ya disponibles", aseguró Alvarado en un comunicado.

Los autores del informe, entre ellos científicos, investigadores, responsables políticos y líderes de organizaciones filantrópicas y no gubernamentales, analizaron casos como los de Malaui, Sri Lanka, Brasil, Costa Rica y Vietnam e identificaron una serie de "barreras institucionales" que frenan los avances.

En concreto, los subsidios generan beneficios inmediatos para los agricultores, las empresas agrarias y los proveedores de insumos, mientras que los costes ambientales se extienden por toda la sociedad y tardan años en hacerse evidentes.

Para superar esa situación, se han identificado estrategias como crear alianzas de agricultores, compañías y organizaciones ambientales para fomentar el cambio, compensar a quienes puedan perder las subvenciones existentes y ofrecer a los productores alternativas "creíbles" antes de retirarles el apoyo.

Además, los expertos sugieren recompensar las mejores prácticas en el campo, incentivando un uso más eficiente de fertilizantes, suelos más sanos y la reducción de emisiones; invertir en servicios agrarios como investigación, riego, caminos rurales e información climática, y apoyar directamente a los hogares vulnerables con transferencias monetarias, programas de alimentación escolar y otras medidas contra la pobreza y el hambre.

Con ese informe se da inicio a una campaña de un año a favor de modificar las subvenciones agrícolas y con la aspiración de que en la COP32 las opciones disponibles se traduzcan en "compromisos concretos de reforma".

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