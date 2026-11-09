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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 06:05

Filipinas desplegará unos 20.000 policías para cumbre de ASEAN, a la que irán Trump y Lula

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Manila, 9 nov (EFE).- Las autoridades filipinas desplegarán cerca de 20.000 agentes para garantizar la seguridad de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que se celebrará en Manila del 16 al 18 de noviembre, con la presencia de mandatarios como el estadounidense Donald Trump y el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

Por EFE
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"Estamos listos para brindar seguridad a los jefes de Estado, delegados extranjeros y demás invitados previstos", aseguró este lunes en rueda de prensa el jefe de la Policía Nacional filipina, el general José Melencio Nartatez Jr., quien precisó que serán 19.869 los efectivos movilizados.

Los agentes vigilarán las sedes de la cumbre, los hoteles y las rutas oficiales, en coordinación con las Fuerzas Armadas, el Comando de Seguridad Presidencial y los gobiernos locales, en un dispositivo que se prepara "desde el año pasado", según Nartatez.

Entre los líderes esperados para la cumbre, Filipinas confirmó la asistencia del presidente estadounidense, que llegará a Manila en su primera visita al archipiélago desde 2017, antes de viajar a la ciudad china de Shenzhen para la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), los días 18 y 19 de noviembre.

Esta visita ha desatado protestas de varias organizaciones en el país, que han convocado movilizaciones en la capital filipina los próximos días en contra de Trump y de 'Pax Silica', una iniciativa estadounidense para asegurar cadenas de suministro de semiconductores y minerales críticos en el archipiélago.

Además del dirigente estadounidense, el recién reelegido presidente de Brasil, Lula da Silva, realizará una visita de Estado al país, mientras que también está prevista la asistencia del secretario general de la ONU, António Guterres.

Para facilitar la seguridad de los participantes, el Gobierno filipino declaró los días de la cumbre festivos no laborables en la región de la capital, ante una cita que culmina el año de presidencia rotatoria de Filipinas en la ASEAN, que deberá ceder el turno a Singapur.

Creada en 1967, la ASEAN está integrada por Singapur, Malasia, Vietnam, Indonesia, Tailandia, Filipinas, Birmania, Brunéi, Laos, Camboya y Timor Oriental.

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