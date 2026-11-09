Fondos públicos: el mayor quebradero de cabezas tras intervención de Ueno bank en Paraguay

Casi una semana después de que se hiciera público el comienzo de un proceso de resolución contra Ueno, una institución a la que ha sido vinculado el expresidente Santiago Peña, lo que le costó su destitución tras un juicio político y que ahora enfrenta una investigación penal que lo mantiene bajo prisión preventiva, han ido apareciendo de forma paulatina las cifras de los traslados desde diversas dependencias oficiales.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la importante represa de Itaipú -que Paraguay administra con Brasil- y al menos cinco cajas de jubilación, una de ellas el Instituto de Previsión Social (IPS) -encargado de la gestión de las pensiones de la mayoría de los trabajadores del país- han sido mencionados.

Ueno, convertido en banco a finales de 2023, llegó a ser, menos de dos años después, al 31 de agosto de 2025, el primer receptor de fondos en dólares de entes estatales -24,5 % del total-, y el segundo en guaraníes (la moneda local), con un 18,7 %, relata la imputación del Ministerio Público contra Peña.

Es así como a finales de septiembre pasado, el monto de los recursos estatales ascendía a unos 3,6 billones de guaraníes (unos 576,6 millones de dólares) y 233,4 millones de dólares, es decir, 810 millones de dólares. El economista Víctor Raúl Benítez eleva esa cifra a 864 millones de dólares.

Entre 2023 y 2026, previsionales como el IPS, la Caja de Jubilados y Pensionados de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines (Caja Bancaria) y la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Itaipú Binacional (Cajubi) hicieron depósitos y colocaciones en Ueno, relata la acusación fiscal.

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El IPS, que además de las pensiones gestiona el sistema de salud, tiene unos 355 millones de dólares en Ueno, tanto en depósitos a plazo como a la vista, admitió su gerente financiera, Gladys Vera, lo que dijo equivale al 9 % del total de inversiones de la estatal en 14 entidades bancarias.

La Asociación Médica del Instituto de Previsión Social (AMIPS) denunció que entre septiembre de 2023 y los meses posteriores, los depósitos en Ueno "crecieron un 3.035 %, alcanzando más de 2,2 billones de guaraníes" (unos 333 millones de dólares) en Certificados de Depósitos (CDA) y bonos financieros.

Esto, advirtió, representó casi el 11 % de la cartera de inversiones, por encima del tope legal del 10 %.

Los fiscales, por su parte, refieren que Peña mantuvo reuniones el 22 y el 27 de agosto de 2024 con el entonces titular del IPS, Jorge Brítez, y 48 horas más tarde el Consejo de Administración del ente habría aprobado la compra de bonos de Ueno por 250 millones de guaraníes (unos 39.969 dólares actuales) a 7 años de plazo.

Una denuncia presentada ante la Fiscalía por un grupo de legisladores de oposición señala, citando a medios locales, que la Caja Bancaria tendría unos 186.250 millones de guaraníes (29,7 millones de dólares actuales) en CDA.

Los recursos de la Caja Paraguaya de Jubilaciones y Pensiones del Personal de Itaipú en ese mismo instrumento alcanzarían los 100.691 millones de guaraníes (unos 160,9 millones de dólares).

Mientras que la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la ANDE tendría 43.092 millones de guaraníes (6,8 millones de dólares), "equivalentes al 2,5 % de su activo", y 30.000 millones de guaraníes (4,7 millones de dólares) en CDA, añade el documento.

El Ministerio de Economía ha confirmado que colocó 250 millones de guaraníes (unos 39.969 dólares actuales) de la Caja Fiscal, como se conoce al sistema de jubilaciones y pensiones del sector público, en CDA a cinco años.

Itaipú, una de las tres mayores represas del mundo, reveló que al pasado 3 de noviembre mantenía 115.200 millones de guaraníes (unos 18,4 millones de dólares) y 163,8 millones de dólares - en total, cerca de 183 millones de dólares- en Ueno.

También la ANDE depositó fondos en Ueno, entre ellos, en 2025, unos 21 millones de dólares y otros 46 millones de dólares de una carta de crédito "irrevocable" para proveedores externos procedentes de un préstamo para obras del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Taiwán, explicó hoy el nuevo titular de la estatal, Félix Sosa.

Esa entidad llevó igualmente a Ueno 153.132 millones de guaraníes (unos 24 millones de dólares) de los fondos que recibe de Itaipú y por cobranzas, agregó el funcionario.

Otras afectadas son la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y la hidroeléctrica de Yacyretá -administrada con Argentina-, que, sin embargo, no han revelado montos.