Foro de París sitúa protección de infancia frente a la IA en centro de su novena edición

Para esta cita, según el Elíseo, el presidente francés, Emmanuel Macron, busca impulsar una respuesta internacional basada en la cooperación, los criterios científicos y el establecimiento de salvaguardias comunes sobre la protección de los menores ante la IA.

Bajo el lema 'De la soberanía a la cooperación', el encuentro, que se celebrará el martes y el miércoles en París, reunirá a una treintena de jefes de Estado y de Gobierno, responsables de organizaciones internacionales, representantes ministeriales, expertos y miembros de la sociedad civil para abordar desafíos globales como la gobernanza tecnológica, el cambio climático, el desarrollo, la seguridad económica y la resolución de conflictos.

La edición de este año incorporará por primera vez una Cumbre sobre la Infancia (Child Summit), que pretende situar el bienestar de los menores como una prioridad política y estratégica de la agenda internacional, más allá de su consideración como un compromiso moral.

Uno de los principales resultados previstos es la aprobación de la declaración 'Los Niños Primero', destinada a reafirmar los compromisos internacionales en materia de salud, educación, nutrición, desarrollo humano y protección de la infancia.

"Deseo que esta cumbre nos permita avanzar a través de tres pilares", afirmó Macron en un artículo integrado en el dosier de prensa.

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Y detalló: "Primero, una declaración que afirme que los niños deben volver a ser una prioridad explícita de la cooperación internacional. Segundo, un marco común de medición que permita seguir los progresos y garantizar la transparencia. Y, por último, una plataforma de acción capaz de reunir los compromisos, la financiación, las innovaciones y las alianzas necesarias para transformar las intenciones en resultados".

Y es que la protección de los menores frente a los riesgos de la inteligencia artificial ocupará un lugar destacado en gran parte de los ochenta debates programados en dos días.

Macron presidirá mañana una sesión de trabajo de alto nivel con representantes gubernamentales, organismos internacionales, empresas tecnológicas, científicos y organizaciones de la sociedad civil para impulsar medidas concretas que permitan desarrollar herramientas de IA más seguras para los niños.

El Elíseo considera prioritario establecer criterios científicos de evaluación y estándares comunes antes de que estas tecnologías sean utilizadas por menores. "No queremos una IA en manos de los niños que no haya sido evaluada ni probada", señalaron fuentes de la Presidencia francesa.

En este contexto, empresas tecnológicas como OpenAI y Anthropic prevén suscribir una carta de compromiso voluntario para colaborar en investigaciones independientes sobre los efectos de la IA en la infancia, mediante aportaciones técnicas y financieras, el acceso a datos y el apoyo a la comunidad científica.

La iniciativa busca mejorar el conocimiento sobre el impacto de estas herramientas en la salud mental, el desarrollo cognitivo y el comportamiento de los menores, así como contribuir a la elaboración de futuras normas nacionales y europeas.

La sesión dará continuidad a la Coalición Mundial para los Derechos y la Protección de la Infancia en la Era de la IA, impulsada por Francia, España y Kenia en julio de 2026 y que cuenta actualmente con veintiséis Estados y once entidades de Naciones Unidas.

El lema de esta edición refleja también la preocupación francesa por el debilitamiento del multilateralismo y del derecho internacional. Por ello, el Foro pretende contrarrestar las tendencias al repliegue nacional y defender que los desafíos globales, incluido el cambio climático, requieren respuestas coordinadas entre países.

El programa incluye también sesiones sobre cuestiones de salud, energía, defensa y seguridad internacional. La situación en Oriente Medio, especialmente en Palestina, figurará asimismo entre los asuntos de debate del Foro, al que está previsto que asista el miércoles el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, según el programa, para participar en la sesión titulada "Construir una arquitectura de paz centrada en los ciudadanos en Israel-Palestina".