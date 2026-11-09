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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 07:10

FundéuRAE: "modus operandi", no "modus operandis"

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Madrid, 9 nov (EFE).- La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, señala que la escritura adecuada de esta locución latina es "modus operandi", con la segunda palabra acabada en "i", no "modus operandis".

Por EFE
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Sin embargo, en los medios de comunicación a veces se encuentran frases como "Revelan el modus operandis de la banda que cayó en Chile" o "Estos eran los modus operandis más utilizados por los ladrones".

El "Diccionario de la lengua española" recoge la expresión "modus operandi", con "i" al final del segundo término, con el significado de ‘manera especial de actuar o trabajar para alcanzar el fin propuesto’ y en cursiva, por ser un extranjerismo sin adaptar. Por su parte, el "Diccionario panhispánico de dudas" explica que funciona como locución nominal masculina y que es invariable en plural.

Por lo tanto, en los ejemplos anteriores lo apropiado habría sido escribir "Revelan el modus operandi de la banda que cayó en Chile" y "Estos eran los modus operandi más utilizados por los ladrones".

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.

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