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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 11:35

Gaza despide a la mujer y los tres niños muertos por un derrumbe de arena sobre su tienda

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Deir al Balah (Franja de Gaza), 9 nov (EFE).- El Hospital Al Aqsa de la Franja de Gaza acogió este lunes el funeral por la mujer y los tres niños de una familia muertos la noche del domingo por el derrumbe de un talud de arena sobre la tienda en la que se refugiaban, causado por las fuertes lluvias que cayeron sobre el territorio palestinos en los últimos días.

Por EFE
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Los fallecidos son dos hermanos de 5 y 6 años, Salah y Mariam Nabhan, junto con su madre, Tahrir, que estaba embarazada, así como una niña de 4 años prima de los hermanos, Habiba Al Zein. La madre de Habiba, hermana de Tahrir, está en estado crítico.

Quedaron sepultados bajo la arena en el campamento costero de Ard ar Ribat, en Deir al Balah, en una zona con decenas de tiendas de campaña donde se refugian gazatíes que, como la inmensa mayoría de la población del enclave palestino, se han quedado sin hogar por la ofensiva israelí.

Al funeral asistió la abuela de dos de los niños, Aísha al Zein, de 69 años, que relató a EFE cómo otros dos menores se salvaron porque en el momento en que se derrumbó la pared de arena estaban fuera de la tienda.

"Yo digo que todo esto es por los bombardeos de los judíos. Los judíos bombardearon la montaña, y luego vino la lluvia", explica desconsolada la mujer, en referencia a los continuos ataques israelíes que aún sufre Gaza, a pesar del alto el fuego vigente desde hace más de un año.

En los más de tres años de ofensiva israelí, Aísha recuerda que ella y su familia han sido desplazados en ocho ocasiones, como la gran mayoría de la población gazatí.

Las tormentas que azotaron la Franja de Gaza el pasado viernes y sábado, que supusieron los primeros aguaceros tras el verano, afectaron a 18.860 familias gazatíes desplazadas repartidas en 339 campamentos, según informó este lunes el Ministerio de Desarrollo Social del enclave palestino.

Por su parte, la Autoridad Palestina, con sede en Ramala, emitió otro informe este lunes en el que señalaba que la primera tormenta invernal de 2026 en Gaza inundó "cerca de 70.000 tiendas de campaña de personas desplazadas en un lapso de 12 horas".

Más de un año después del inicio del presunto alto el fuego en Gaza, 1,65 millones de gazatíes se ven obligados a pasar un cuarto invierno en tiendas de campaña deterioradas y edificios dañados debido a las continuas restricciones de Israel y la falta de financiación exterior, según datos del Consejo Noruego para los Refugiados (NRC).

Alrededor de 44.000 personas en la Franja de Gaza viven en más de 2.300 edificios cuyas estructuras son consideradas inseguras, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA).

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