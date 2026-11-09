'Godzilla Minus Zero' alcanza el primer puesto de taquilla en su fin de semana de estreno

'Godzilla Minus Zero' es un largometraje de Takashi Yamazaki ambientado en 1949, dos años después de la anterior película de la saga, y continúa la historia de la familia Shikishima mientras afronta una nueva desgracia.

Se trata de una cinta de batallas de monstruos, acción y adrenalina, protagonizada por Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe, Miou Tanaka y Jun Kunimura.

En la taquilla internacional también destaca 'The Cat in the Hat', una comedia infantil estrenada este fin de semana en EE. UU. y que acumula 30,5 millones de dólares de recaudación en todo el mundo.

El tercer puesto es para 'Drummer Boy', un drama histórico ambientado en la Guerra de Independencia de Estados Unidos que obtuvo 9,3 millones de recaudación en cines estadounidenses en su primer fin de semana.

Por su parte, 'You Can See Everything' ya supera los 80 millones de dólares de recaudación desde su estreno y 'Clayface' los 100 millones de dólares.