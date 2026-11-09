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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 06:10

Hallan 12 inmigrantes muertos en una balsa al sur de la isla griega de Creta

Imagen sin descripción

Atenas, 9 nov (EFE).- Las autoridades griegas hallaron este lunes los cuerpos sin vida de 12 inmigrantes en una balsa al sur de la isla griega de Creta, en el Mediterráneo oriental, mientras que otras 18 personas fueron rescatadas con vida, informó la Guardia Costera de Grecia.

Por EFE
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La embarcación fue localizada primero por un buque industrial que se encontraba en la zona, que avisó a las autoridades, tras lo cual acudieron a la zona varios barcos de los guardacostas, explicó a EFE un portavoz de la Guardia Costera.

Los rescatados están siendo trasladados al puerto de Ayia Galini en Creta y se encuentran en buen estado de salud.

Allí se espera que declaren ante las autoridades portuarias sobre las circunstancias que condujeron a la muerte a las demás doce personas que se encontraban a bordo de la balsa, añadió el portavoz.

Mientras, en otras dos operaciones al sur de Creta los guardacostas rescataron a otros 87 inmigrantes que se encontraban en dos balsas.

Todos están siendo trasladados al puerto cretense de Kaloi Limenes y se encuentran en buen estado de salud.

Hasta el momento se desconocen las nacionalidades, edad o genero de los rescatados, así como de las víctimas.

En los últimos años se ha multiplicado el número de inmigrantes irregulares que llegan en balsas a Creta, la mayoría de los cuales parten de las costas de Libia, situadas unos 300 kilómetros al sur de esta isla griega.

Desde el inicio de 2026 y hasta el pasado 1 de noviembre unos 37.500 inmigrantes llegaron por mar o tierra a Grecia de manera irregular, 22.600 de los cuales (más del 60 %) por vía marítima a Creta, según datos de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados.

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