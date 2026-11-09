Hasina solicita un nuevo pasaporte para volver a Bangladés a pesar de condena a muerte

"Steven Powles KC, representante legal de Su Excelencia Sheikh Hasina, presentó formalmente una solicitud por correo electrónico a la Alta Comisionada en funciones (de Bangladés en la India), Preeti Rahman, para la expedición de un nuevo pasaporte bangladesí y una nueva tarjeta de identidad nacional", confirmó a EFE Abu Arin, asesor de Hasina.

Hasina anunció este verano que regresaría a su país en diciembre para "afrontar su destino", sin precisar una fecha exacta y admitiendo el riesgo de ser detenida o ejecutada.

El viceministro de Asuntos Exteriores bangladesí, Humaiun Kobir, declaró la semana pasada que el Gobierno no tiene intención de expedir un pasaporte ni un documento de viaje a Hasina, a quien pretende que la India extradite por ser una delincuente condenada.

Hasina permanece en una ubicación desconocida en la India y Nueva Delhi ha negado las continuas solicitudes de extradición de Daca, generando tensión entre ambos países.

La conocida como la 'dama de hierro' de Bangladés fue condenada a muerte por un tribunal doméstico en 2025 por su papel en la represión de las protestas estudiantiles de 2024, en las que murieron cerca de 1.400 personas, según la ONU.

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Hasina rechaza el fallo y denuncia una persecución sistemática contra su formación, la ilegalizada Liga Awami, bajo el actual Gobierno liderado por Tarique Rahman.

El ministro de Justicia de Bangladés, Md. Asaduzzaman, aseguró este domingo que someterá a la ley con total imparcialidad a la ex primera ministra.