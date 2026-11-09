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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 03:30

Irán anuncia nuevos ataques de EEUU contra la isla de Qeshm, los terceros en una semana

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Teherán, 9 nov (EFE).- Las autoridades iraníes informaron este lunes de ataques estadounidenses contra varios puntos de la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, perpetrados anoche sin causar daños en zonas residenciales ni en infraestructuras vitales, en la tercera ronda de bombardeos contra la isla desde el lunes pasado.

Por EFE
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Medios iraníes como IRNA reportaron esta madrugada cuatro explosiones en Qeshm, lo que fue confirmado por el vicegobernador de la provincia de Hormozgán, Ahmad Nafisi, quien aseguró que los objetivos alcanzados estaban fuera de las zonas residenciales, comerciales y de las infraestructuras de servicios.

“No se ha causado ningún daño a las infraestructuras vitales ni de servicios de la isla”, afirmó Nafisi, quien aseguró que la situación está bajo control y que los organismos de emergencia permanecen en máxima alerta.

También se escucharon explosiones en las ciudades costeras de Bandar Abas y Sirik, aunque los medios iraníes las atribuyeron a operaciones de las fuerzas del país para mantener la seguridad y ejercer el control sobre el estrecho de Ormuz.

Las autoridades estadounidenses no se han pronunciado sobre los ataques de anoche contra la sureña isla, la tercera ronda de bombardeos contra Qeshm desde el lunes pasado, cuando Estados Unidos lanzó sus primeras ofensivas contra territorio iraní desde el 1 de septiembre.

A pesar de los bombardeos, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el domingo que "no busca escalar" el conflicto con Irán porque, en parte, a los votantes "no les gustó la guerra".

En reacción a la derrota de los republicanos en las elecciones legislativas del 3 de noviembre en EE.UU., el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, dijo anoche que la Administración Trump aún no ha podido asimilar los resultados, por lo que no sabe "cómo se debe continuar", en una referencia al conflicto.

“Desde hace unos días, debido precisamente a esos resultados electorales, no ha habido visitas de los mediadores y se necesita algo de tiempo para que las condiciones sean propicias para que se reanuden”, sostuvo Araqchí en declaraciones a la televisión estatal.

Todo esto ocurre en medio de los esfuerzos de Catar, uno de los mediadores en las negociaciones entre Irán y EE.UU., para lograr una salida diplomática a la guerra.

De hecho, la Casa Blanca anunció ayer que el primer ministro y titular de Exteriores de Catar, Mohamed bin Abdulrahmán Al Thani, se reunirá este lunes con Trump en Washington.

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