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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 03:20

Irán dice que en EE.UU. están hartos de que Israel los "arrastre a guerras eternas"

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Redacción internacional, 9 nov (EFE).- El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, afirmó este lunes que los ciudadanos de Estados Unidos están hartos de que Tel Aviv los "arrastre a guerras eternas", después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijese en una entrevista que existe un gran rechazo a Israel en la sociedad norteamericana.

Por EFE
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"Los estadounidenses evidentemente están hartos de que Israel arrastre a las administraciones de EE.UU. para meterlos en guerras eternas. Han tenido suficiente. Nuestra región también", expresó el canciller iraní en una publicación de X, en la que compartió un extracto de las declaraciones de Trump a la cadena CBS.

En esa entrevista, con el programa '60 minutos', Trump dijo que en EE. UU. hay "gran rechazo hacia Israel", y alegó que esta fue una de las causas del resultado de las elecciones de medio término, en las que su partido sufrió una abrumadora derrota la semana pasada y los demócratas lograron la mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado.

Trump "claramente reconoce que la gran mayoría de los estadounidenses están asqueados con Israel", insistió Araqchi.

El canciller iraní afirmó el domingo -en declaraciones que él mismo difundió en Telegram- que quedaba por ver cuánto tiempo tardaría la Administración estadounidense en asimilar el resultado electoral y decidir el rumbo que tomarán en los dos años que le restan a Trump en el poder.

En la entrevista con CBS, el líder republicano aseguró que "no busca escalar" el conflicto contra Irán tras las elecciones porque, en parte, a los votantes "no les gustó la guerra".

También reiteró que "no está en desacuerdo" con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, quien escribió en sus redes sociales que "la razón" por la que los republicanos perdieron las elecciones "es la guerra".

Aún así, Trump indicó que, si tuviera que hacerlo, "lo haría de nuevo" porque él tiene que "hacer lo que es bueno para el país" y evitar que Irán posea un arma nuclear.

Teherán y Washington mantienen negociaciones indirectas desde hace varias semanas con la mediación de Catar, que busca acercar sus posiciones y evitar una nueva escalada del conflicto, iniciado en febrero pasado y en un punto muerto desde hace semanas.

El primer ministro catarí, Mohamed bin Abdulrahmán Al Thani, mediador entre Estados Unidos e Irán, se reunirá con Trump este lunes en Washington, según reveló el domingo la agenda de la Casa Blanca.

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