ABC
9 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
La primera mañana
ABC Cardinal AM de 05:00 a 07:59
Escuchar ABC AM
La Incondicional
ABC FM 06:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
16º
Ahora
ver más
16º
Ahora
HOY
Min
13º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
19º
Máx
27º
undefined 2026-11-12
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
36º
undefined 2026-11-14
Min
23º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
09 de noviembre de 2026 - 06:40

Irán dice que la planta nuclear de Bushehr fue inspeccionada por el OIEA hace unos días

Imagen sin descripción

Teherán, 9 nov (EFE).- Irán informó este lunes de que la agencia nuclear de la ONU realizó hace unos días una inspección en la central nuclear de Bushehr, en el sur del país, y aseguró que mantiene sus compromisos con el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), en medio de crecientes llamamientos de sectores conservadores a abandonar el acuerdo y modificar su doctrina nuclear.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Hace unos días se llevó a cabo una inspección en la central nuclear de Bushehr", afirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Bagaei, en su rueda de prensa semanal.

El diplomático aseguró que la representación iraní en Viena mantiene una comunicación "profesional y permanente" con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

La central nuclear de Bushehr, operada por Irán con apoyo técnico de Rusia, sufrió el 4 de abril el impacto de un proyectil cerca de su perímetro, por lo que Moscú evacuó a 198 empleados de la empresa rusa Rosatom, aunque la compañía asegura que actualmente 177 especialistas están trabajando en la planta.

El director general del OIEA, Rafael Grossi, confirmó a finales de octubre que la agencia mantiene actividades de verificación en Bushehr, la única central de generación eléctrica nuclear operativa de Irán y la única que Teherán ha permitido inspeccionar desde los ataques israelíes y estadounidenses contra las tres principales instalaciones atómicas del país, Fordo, Natanz e Isfahán, durante la guerra de junio de 2025.

Bagaei aseguró hoy que su país no ha suspendido sus obligaciones nucleares, aunque sostuvo que los ataques de Estados Unidos e Israel contra las instalaciones atómicas iraníes han dificultado el cumplimiento de los compromisos de salvaguardias.

"Somos miembros del TNP y estamos comprometidos con el acuerdo de salvaguardias. Siempre hemos demostrado nuestra firmeza en el cumplimiento de nuestras obligaciones", afirmó.

No obstante, advirtió de que mientras persista la actual situación de guerra Irán no podrá cooperar con el OIEA de la misma manera que lo haría en circunstancias normales.

Estas declaraciones se producen en medio de crecientes llamamientos de parlamentarios y sectores conservadores iraníes a abandonar el TNP a causa de la guerra iniciada el 28 de febrero por Israel y EE.UU.

Un grupo de diputados ha promovido una iniciativa legislativa para la retirada de Irán del tratado y de su protocolo adicional, mientras otros representantes políticos y religiosos han reclamado una revisión de la doctrina nuclear iraní, que hasta ahora rechaza el desarrollo de armas atómicas.

Pese a estas demandas, las autoridades iraníes no han anunciado ninguna decisión oficial de abandonar el TNP ni de modificar su doctrina nuclear.

Mientras, Catar, que ejerce de mediador entre Teherán y Washington, ha redoblado sus esfuerzos para lograr una salida diplomática al conflicto, para lo que la República Islámica insiste en su plan de dos días, que exige a EE.UU. poner fin a las sanciones económicas, levantar el bloqueo naval contra los buques iraníes y detener las hostilidades en todos los frentes en Oriente Medio, entre otras demandas.

Posteriormente, Teherán accedería a negociar sobre su programa nuclear y a reabrir el estrecho de Ormuz, cuyo tránsito mantiene restringido desde el inicio de la guerra.

Lo
más leído
del día

01
Nacionales
Tras el caso de la mansión de Peña, pedirán informes a la Municipalidad de San Bernardino
Ver más
02
Economía
Alliana propone a Jorge Schreiner para presidir el Banco Central del Paraguay
Ver más
03
Política
Marco Rubio llamó a Pedro Alliana y lo invitó a una próxima reunión
Ver más
04
Economía
Alliana ordena que afectados por Ueno Bank no paguen multas ni recargos tributarios
Ver más
05
Nacionales
Azerbaiyán conmemoró su Día de la Victoria con imágenes en pantallas de Paraguay
Ver más

Te puede interesar