Irán dice que la planta nuclear de Bushehr fue inspeccionada por el OIEA hace unos días

"Hace unos días se llevó a cabo una inspección en la central nuclear de Bushehr", afirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Bagaei, en su rueda de prensa semanal.

El diplomático aseguró que la representación iraní en Viena mantiene una comunicación "profesional y permanente" con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

La central nuclear de Bushehr, operada por Irán con apoyo técnico de Rusia, sufrió el 4 de abril el impacto de un proyectil cerca de su perímetro, por lo que Moscú evacuó a 198 empleados de la empresa rusa Rosatom, aunque la compañía asegura que actualmente 177 especialistas están trabajando en la planta.

El director general del OIEA, Rafael Grossi, confirmó a finales de octubre que la agencia mantiene actividades de verificación en Bushehr, la única central de generación eléctrica nuclear operativa de Irán y la única que Teherán ha permitido inspeccionar desde los ataques israelíes y estadounidenses contra las tres principales instalaciones atómicas del país, Fordo, Natanz e Isfahán, durante la guerra de junio de 2025.

Bagaei aseguró hoy que su país no ha suspendido sus obligaciones nucleares, aunque sostuvo que los ataques de Estados Unidos e Israel contra las instalaciones atómicas iraníes han dificultado el cumplimiento de los compromisos de salvaguardias.

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"Somos miembros del TNP y estamos comprometidos con el acuerdo de salvaguardias. Siempre hemos demostrado nuestra firmeza en el cumplimiento de nuestras obligaciones", afirmó.

No obstante, advirtió de que mientras persista la actual situación de guerra Irán no podrá cooperar con el OIEA de la misma manera que lo haría en circunstancias normales.

Estas declaraciones se producen en medio de crecientes llamamientos de parlamentarios y sectores conservadores iraníes a abandonar el TNP a causa de la guerra iniciada el 28 de febrero por Israel y EE.UU.

Un grupo de diputados ha promovido una iniciativa legislativa para la retirada de Irán del tratado y de su protocolo adicional, mientras otros representantes políticos y religiosos han reclamado una revisión de la doctrina nuclear iraní, que hasta ahora rechaza el desarrollo de armas atómicas.

Pese a estas demandas, las autoridades iraníes no han anunciado ninguna decisión oficial de abandonar el TNP ni de modificar su doctrina nuclear.

Mientras, Catar, que ejerce de mediador entre Teherán y Washington, ha redoblado sus esfuerzos para lograr una salida diplomática al conflicto, para lo que la República Islámica insiste en su plan de dos días, que exige a EE.UU. poner fin a las sanciones económicas, levantar el bloqueo naval contra los buques iraníes y detener las hostilidades en todos los frentes en Oriente Medio, entre otras demandas.

Posteriormente, Teherán accedería a negociar sobre su programa nuclear y a reabrir el estrecho de Ormuz, cuyo tránsito mantiene restringido desde el inicio de la guerra.