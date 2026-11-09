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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 00:35

Japan Tobacco dice que Rusia controla ya todos sus activos en el país tras nuevas órdenes

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Tokio, 9 nov (EFE).- La tabacalera Japan Tobacco afirmó este lunes que todos sus activos en Rusia se encuentran ya bajo el control temporal de las autoridades del país por orden del presidente ruso, Vladímir Putin, una medida criticada por Tokio en medio de un deterioro de las relaciones bilaterales.

Por EFE
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"Las operaciones continúan por el momento" a pesar de que "todas las entidades locales del grupo empresarial en Rusia se encuentran actualmente bajo administración temporal", afirmó la compañía en un comunicado.

Putin firmó el pasado jueves un primer decreto para poner bajo control externo cuatro fábricas de Japan Tobacco Internacional (JTI), filial de la tabacalera japonesa. Un día después firmó un nuevo decreto para expropiar temporalmente más activos de la compañía.

Estas medidas hundieron el pasado viernes las acciones de la empresa japonesa, una de las mayores tabacaleras a nivel mundial, que se desplomó un 19 %, hasta su límite diario permitido. Este lunes, las acciones de la tabacalera Japan Tobacco no lograron cotizar en la Bolsa de Tokio debido a la gran cantidad de órdenes de venta registradas.

La firma japonesa subrayó hoy que el mercado ruso representa aproximadamente el 10 % de sus ingresos totales, por lo que actualmente está analizando las implicaciones de esta medida en su desempeño financiero.

"Seguimos supervisando la situación sobre el terreno, recopilando información y evaluando posibles medidas, así como sus respectivas consecuencias", añadió.

JTI opera en Rusia desde su fundación en 1999, tras la compra del negocio internacional de R.J. Reynolds por parte de Japan Tobacco. En 2007, se consolidó como líder del mercado tabacalero ruso y en 2018 reforzó su posición con la absorción de la compañía local Donskoy Tabak.

La intervención sobre la compañía nipona coincide con un repunte en las fricciones bilaterales entre Moscú y Tokio, agravadas recientemente por la detención en territorio ruso de un periodista japonés acusado de espionaje.

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