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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 03:25

Japón entregará drones al Ejército filipino para reforzar su presencia en el Indopacífico

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Tokio, 9 nov (EFE).- Japón anunció este lunes un paquete de ayuda para el Ejército filipino que incluye drones de reconocimiento y un sistema de radar costero para reforzar la presencia militar del país en el Indopacífico, en un refuerzo de los vínculos de defensa frente al auge de China en la región.

Por EFE
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"Se considera que la prestación de esta asistencia reviste gran importancia para seguir promoviendo la cooperación en materia de seguridad entre Japón y Filipinas, reforzar la seguridad de rutas marítimas de importancia para Japón y contribuir al mantenimiento y fortalecimiento de la paz y la estabilidad regionales", detalló el Ministerio de Exteriores japonés en un comunicado.

El paquete, valorado en 4.300 millones de yenes (unos 24 millones de euros), será la primera entrega de material militar bajo un programa de asistencia a países aliados que Japón aprobó en 2023, según el ministerio.

El sistema de radar se entregará a la Armada filipina, mientras que los drones de reconocimiento serán para su Fuerza Aérea.

"Se espera que esto refuerce aún más la conciencia situacional marítima (MDA) y las capacidades de vigilancia de las fuerzas armadas filipinas", explicó Exteriores.

El embajador japonés en Filipinas, Katsuro Kitagawa, firmó el acuerdo de transferencia en Manila en un evento este lunes junto a la secretaria de Exteriores del país, Maria Theresa Lazaro.

Japón y Filipinas llevan años reforzando su cooperación militar frente al auge de China en el Indopacífico. En julio de 2024 alcanzaron un Acuerdo de Acceso Recíproco (RAA) en cooperación militar para permitir el despliegue cruzado de tropas en sus territorios, compromiso que fue ratificado en 2025.

Tokio y Manila se enfrentan por separado a Pekín en disputas soberanistas en los mares de China Meridional y Oriental, respectivamente.

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