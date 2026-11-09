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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 13:25

La alianza Aeroméxico-Delta llegará a 30 destinos desde Ciudad de México en 2027

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Ciudad de México, 9 nov (EFE).- La alianza Aeroméxico y Delta Air Lines ampliará a 30 destinos su red entre la capital de México y Estados Unidos con tres nuevas rutas directas hacia Nashville y Nueva Orleans y a San Juan, en Puerto Rico.

Por EFE
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El anuncio de este lunes llega dos semanas después de anunciar rutas a Orange Country Fort Lauderdale y Portland, y además incluyó la apertura de una frecuencia diaria adicional a Austin, Texas, desde junio de 2027.

Las nuevas tres rutas tendrán cuatro frecuencias semanales y serán operadas por Aeroméxico, según precisó la compañía en un comunicado.

La compañía aseguró que serán las únicas opciones de vuelo directo entre Ciudad de México y esos destinos, dentro de su Acuerdo de Colaboración Conjunta con Delta.

Nashville comenzará el 13 de junio desde México y el 14 desde Tennessee; Nueva Orleans iniciará el 17 de junio, y San Juan el 24 desde Ciudad de México y el 25 desde Puerto Rico.

Nashville y Nueva Orleans serán operadas con Embraer 190 para 99 pasajeros, 11 en Clase Premier, mientras San Juan y la nueva frecuencia a Austin utilizarán Boeing 737 MAX 8 con capacidad de 166 viajeros, incluidos 16 en Premier.

Junto con Dallas/Fort Worth, Houston y San Antonio, prevé operar seis vuelos diarios entre la capital mexicana y Texas.

“En conjunto con Delta seguiremos explorando mercados y creando mayores conexiones que fortalezcan el turismo y los lazos entre México y los Estados Unidos”, afirmó Giancarlo Mulinelli, vicepresidente sénior de Ventas Globales de Aeroméxico.

Alex Antila, vicepresidente para Latinoamérica en Delta, señaló que la estadounidense opera más de 60 salidas diarias desde Austin en días de mayor demanda hacia casi 30 destinos y que el segundo vuelo de Aeroméxico ampliará las conexiones.

Desde Nashville, Nueva Orleans y San Juan, los pasajeros podrán enlazar con la red doméstica e internacional de Aeroméxico hacia México, Latinoamérica y el Caribe.

El anuncio amplía la expansión revelada en octubre por Aeroméxico y Delta, que abrirán en enero vuelos diarios desde Ciudad de México a Orange County, Fort Lauderdale y Portland.

La expansión internacional de Aeroméxico para 2027 incluye además Ciudad de México-Milán, Guadalajara-París, Ciudad de México-Nassau y Ciudad de México-Montego Bay.

Con Milán y Roma proyecta 10 vuelos semanales a Italia y su red europea superará los 75 vuelos semanales en cada dirección durante el verano.

Los boletos para las nuevas rutas y la frecuencia adicional a Austin ya están disponibles en los canales de ambas aerolíneas.

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