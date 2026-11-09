ABC
9 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
Madrugada ABC
ABC Cardinal AM de 00:00 a 04:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 05:59
Escuchar ABC FM
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
17º
Ahora
ver más
17º
Ahora
HOY
Min
15º
Máx
26º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
27º
undefined 2026-11-12
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
35º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
09 de noviembre de 2026 - 00:30

La Bolsa de Taiwán sube casi el 6 % tras la activación de fondo de estabilización bursátil

Imagen sin descripción

Taipéi, 9 nov (EFE).- El índice de referencia de la Bolsa de Taipéi, el Taiex, subía cerca del 6 % este lunes a mitad de la sesión, después de que el Gobierno activara el Fondo Nacional de Estabilización Financiera para frenar un desplome bursátil superior al 12 % en una sola semana.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El índice, que cuenta con un fuerte componente tecnológico, avanzaba un 5,68 % a las 11:15 horas (03:15 GMT) con respecto al cierre del día anterior, hasta los 41.957,91 puntos.

Las firmas tecnológicas registraban ganancias generalizadas a esa hora, incluidas TSMC (+5,85 %), ASE Technology (+7,4 %), Foxconn (+8,02 %), MediaTek (+9,88 %) y Delta Electronics (+9,95 %), todas ellas clave en la cadena de suministro de la inteligencia artificial (IA).

Este buen desempeño se produce tras la activación del Fondo Nacional de Estabilización Financiera para "ejecutar labores de estabilización del mercado", después de que el Taiex cediera más del 12 % entre el 2 y el 6 de noviembre debido a la inquietud en torno al futuro de la IA.

En un comunicado, el Ministerio de Finanzas explicó que las ventas acumuladas de los inversores extranjeros alcanzaron 994.136 millones de dólares taiwaneses (30.304 millones de dólares) en octubre, la cifra mensual más alta de la historia, y hasta el 6 de noviembre acumulaban ventas por valor de 524.400 millones de dólares taiwaneses (15.982 millones de dólares).

La cartera señaló que, aunque los fundamentos económicos de la isla "son sólidos", la "estrecha vinculación" entre la bolsa de Taiwán y el índice de semiconductores de Filadelfia -que cayó un 12,75 % la semana pasada- ha desembocado en una "caída sincronizada" en el parqué local y provocado que la confianza a corto plazo en el mercado sea "insuficiente".

"Teniendo en cuenta que la incertidumbre de la situación política y económica internacional sigue siendo elevada, tras deliberar, el comité de gestión de este Fondo acordó por consenso autorizar al secretario ejecutivo a movilizar los fondos, según lo requieran las circunstancias, para ejecutar labores de estabilización del mercado", indicó Finanzas.

Esta es la décima intervención de este mecanismo desde su creación en 2000: la anterior se llevó a cabo del 9 de abril de 2025 hasta el pasado 12 de enero, después de que la Administración de Donald Trump anunciara sus "aranceles recíprocos".

El hundimiento del parqué taiwanés se produjo al compás de otras bolsas asiáticas, que reaccionaron de forma adversa a la victoria demócrata en las elecciones de medio mandato de EE.UU., lo que desató temores sobre mayores restricciones en el desarrollo de la IA y en la inversión en centros de datos.

Lo
más leído
del día

01
Nacionales
Tras el caso de la mansión de Peña, pedirán informes a la Municipalidad de San Bernardino
Ver más
02
Política
Marco Rubio llamó a Pedro Alliana y lo invitó a una próxima reunión
Ver más
03
Economía
Alliana ordena que afectados por Ueno Bank no paguen multas ni recargos tributarios
Ver más
04
Nacionales
Azerbaiyán conmemoró su Día de la Victoria con imágenes en pantallas de Paraguay
Ver más
05
Fútbol
Trinidense golea en casa a Ameliano y sigue dando pelea
Ver más

Te puede interesar