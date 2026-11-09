La CDU de Merz elige a Ilse Aigner como su candidata a la Presidencia de Alemania

"La cúpula ha seguido mi sugerencia de proponer a Ilse Aigner como candidata a la Presidencia de Alemania", dijo Merz en la sede de la CDU.

Aigner procede de la Unión Socialcristiana (CSU), formación hermana de la CDU que sólo se presenta a elecciones en Baviera.

El líder de la CSU, el primer ministro bávaro, Markus Söder, ya se había pronunciado públicamente en repetidas ocasiones a favor de la candidatura de Aigner que, además, había recibido el apoyo de barones regionales de la CDU.

El Partido Socialdemócrata (SPD), socio minoritario de la coalición de Gobierno, también apoya la candidatura de Aigner y Los Verdes han mostrado simpatía por la propuesta.

Merz recordó al anunciar la decisión que hoy es 9 de noviembre, una fecha ambivalente para la historia de Alemania puesto que es el día de la caída del Muro de Berlín pero también el día de los progromos de 1938 con lo que representa tanto la recuperación de la democracia como las amenazas a las que está sometida la democracia.

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"En los momentos actuales, con crisis geopolíticas y ascenso de fuerzas extremistas que amenazan la democracia, la Asamblea Federal del 30 de enero tiene una significación especial y se necesita la elección para la Presidencia de Alemania de alguien que pueda apoyarse en el centro político del país", aseguró.

Si Aigner es elegida por la Asamblea Federal el próximo 30 de enero -algo casi seguro pues los partidos de la coalición de Gobierno cuentan allí con mayoría absoluta-, será la primera mujer en ocupar el cargo en los 78 años desde que existe.

Después de 12 presidentes hombres, hay otros elementos del perfil de Aigner (Feldkirchen, 1964) que rompen con la tradición y que han dado lugar a algunas críticas, como el hecho de que con estudios universitarios y haya tenido sólo una formación técnica.

Merz, al presentar la candidatura, se refirió a su formación técnica como una ventaja pues, dijo, "eso la acerca a la vida de buena parte del pueblo alemán

Formada como técnica de radio y de televisión, se tituló más tarde como electrotécnica -la mejor de su promoción- y trabajó en la empresa de fabricación de helicópteros Eurocopter antes de entrar al Parlamento bávaro a los 29 años de forma inesperada, por listas.

Más tarde fue diputada en el Bundestag (Cámara Baja del Parlamento) por la CSU, ministra de Agricultura entre 2008 y 2013 durante el segundo y el tercer Gobierno de Angela Merkel.

En 2013 Aigner retornó a Baviera y entre 2013 y 2018 fue ministra regional de Economía y vice primera ministra y luego pasó brevemente por la cartera de Transporte antes de convertirse en presidenta del Parlamento regional, un cargo que ocupa desde marzo de 2018 y en el que ha demostrado mano dura contra la ultraderecha.

Con buenas relaciones a lo ancho del espectro político democrático, Aigner se ha centrado en los últimos tiempos en temas como el fortalecimiento de la democracia y la lucha contra el extremismo y el antisemitismo.

Además ha abordado temas como la discriminación de las mujeres en la política y ha denunciado las críticas que recibe por estar soltera, una condición que sería otra primicia entre los ocupantes de la Presidencia de Alemania.

El apoyo de la CDU; la CSU, el SPD y Los Verdes hacen que la elección de Aigner en primera vuelta se de por descontada pero la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) ha anunciado que presentará un candidato propio mientras que La Izquierda todavía no ha tomado una decisión al respecto.

La Asamblea Federal está compuesta pro 1.260 delegados. La mitad de ellos son los diputados del Bundestag y la otra mitad delegados enviados por los partidos de acuerdo con la proporción de escaños que tengan en los 16 parlamentos regionales.