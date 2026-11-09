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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 10:25

La inflación en México repunta al 3,75 % y suma tres meses consecutivos al alza

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Ciudad de México, 9 nov (EFE).- La inflación general anual en México se elevó al 3,75 % en octubre, desde el 3,45 % de septiembre, y suma tres meses consecutivos al alza, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Por EFE
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El indicador acumula aumentos desde agosto, cuando se situó en el 3,26 %, tras el 3,12 % de julio y el 3,37 % de junio.

El Inegi reportó que en octubre la inflación general aumentó un 0,65 % y recordó que en el mismo mes de 2025 la inflación mensual se ubicó en el 0,36 % y la anual en el 3,57 %.

El resultado mantiene la inflación general por encima del objetivo permanente del Banco de México, del 3 %, aunque dentro del intervalo de variabilidad de un punto porcentual alrededor de esa meta.

El índice subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la carestía general porque excluye productos de alta volatilidad, subió un 0,34 % mensual y un 3,80 % anual.

Este nivel fue mayor al 3,75 % registrado en septiembre pasado, según datos del Inegi.

Dentro de este componente, las mercancías avanzaron un 0,22 % y los servicios un 0,44 % mensual.

En términos anuales, las mercancías aumentaron un 3,25 %, mientras que los servicios crecieron un 4,32 %.

Entre las mercancías, los alimentos procesados, bebidas y tabaco registraron una inflación anual del 4,53 %, mientras que las mercancías no alimenticias subieron un 2,15 %.

En los servicios, la vivienda aumentó un 3,53 %, la educación un 5,84 % y otros servicios un 4,87 %.

El índice no subyacente, que incluye agropecuarios, energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno, avanzó un 1,75 % mensual y acumuló un alza anual del 3,59 %.

En este rubro destacaron los productos agropecuarios, con un alza anual del 2,99 %.

Las frutas y verduras se dispararon un 13,19 % anual, mientras que los pecuarios bajaron un 3,61 %.

El Inegi explicó que los precios de los energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno se elevaron un 2,13 % mensual, principalmente por la conclusión del subsidio a las tarifas eléctricas de verano en 18 ciudades del país.

Entre los productos con mayor incidencia al alza en octubre destacaron la electricidad, cuyo precio aumentó un 18,51 % mensual; el transporte aéreo, un 26,36 %; el jitomate, un 9,68 %; el gas doméstico LP, un 3,67 %; y el tomate verde, un 35,58 %.

En contraste, bajaron los paquetes de internet, telefonía y televisión de paga, un 2,48 %; la papa y otros tubérculos, un 6,29 %; el limón, un 16,53 %; la naranja, un 8,90 %; los plátanos, un 4,83 %; y el chile serrano, un 8,98 %.

Por finalidad de consumo, los mayores aumentos anuales se observaron en los seguros y servicios financieros, con un 7,55 %; en bebidas alcohólicas y tabaco, con un 7 %, y los restaurantes y servicios de alojamiento, con un 6,20 %.

Por su parte, la canasta de consumo mínimo, que da seguimiento a 170 bienes y servicios, avanzó un 0,61 % mensual y aumentó un 3,59 % anual en octubre.

Los precios al consumidor cerraron en 2025 con una inflación del 3,69 %, su menor nivel en cinco años, tras el 4,21 % de 2024, el 4,66 % de 2023 y el 7,82 % en 2022, el mayor nivel en 22 años y del siglo para un fin de año.

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