La presidencia de la COP31 llama a cooperar en un mundo dividido por guerras y tensiones

"Las guerras y las tensiones geopolíticas persisten. Las rutas comerciales, las redes energéticas y las cadenas de suministro se están rediseñando", advirtió el ministro turco de Medio Ambiente, Murat Kurum, presidente y anfitrión de la conferencia, que reúne hasta el 20 de noviembre a representantes de casi 200 países.

Kurum alertó de que las crisis internacionales se alimentan entre sí y agravan las consecuencias del calentamiento, especialmente en las poblaciones más vulnerables.

"Cada crisis empeora las demás", afirmó, al recordar que una sequía puede afectar al precio de los alimentos en otros continentes y que la escasez de agua repercute en las economías, las migraciones y la seguridad.

"La política climática es también política de desarrollo, política alimentaria, energética, urbana y sanitaria", señaló.

La COP31 se celebra bajo una fórmula hasta ahora inédita: Turquía ejerce la presidencia, mientras Australia dirige las negociaciones, que requieren el consenso de casi 200 países.

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Kurum defendió que Antalya debe servir para reconstruir la confianza internacional y reducir las desigualdades entre las economías desarrolladas y los países que carecen de recursos para afrontar el calentamiento.

"La confianza también es una infraestructura para la acción climática", afirmó, antes de reclamar que los compromisos financieros se traduzcan en inversiones que permitan proteger a las comunidades más expuestas.

Por su parte, el ministro de Cambio Climático de Australia, Chris Bowen, responsable de liderar las negociaciones, insistió en que ningún país puede afrontar por sí solo la crisis climática y pidió a las delegaciones que acudan a las conversaciones con espíritu de cooperación y respeto.

"Mostremos al mundo que el multilateralismo funciona", reclamó.

Bowen reconoció que el planeta superará temporalmente el umbral de 1,5 grados de calentamiento respecto a los niveles preindustriales, aunque defendió que todavía es posible volver a situarse por debajo mediante una reducción acelerada de las emisiones.

Uno de los principales desafíos de Antalya será superar las diferencias sobre la financiación climática, especialmente entre los países industrializados y las economías en desarrollo.

"Los países que más necesitan financiación climática son los que menos reciben", denunció Bowen, quien reclamó simplificar los procedimientos y acelerar los desembolsos.

En la COP29 de Bakú, en 2024, los gobiernos acordaron movilizar al menos 300.000 millones de dólares anuales para los países en desarrollo a partir de 2035, dentro de un objetivo más amplio de 1,3 billones anuales.

Ambos presidentes defendieron también acelerar la electrificación mundial hasta alcanzar el 35 % del consumo final de energía en 2035, frente al 20 % actual, una de las principales propuestas de la cumbre.

Kurum resumió la ambición de la presidencia turca en tres principios: "Diálogo, consenso y acción".

Bowen, por su parte, anunció que ambas presidencias impulsarán una declaración política conjunta para acelerar la lucha climática, aunque reconoció que existen diferencias entre los países sobre su contenido y alcance.

"Demostremos a las generaciones futuras que esta generación estuvo a la altura del desafío", concluyó el ministro australiano.

Previamente a la apertura de Kurum y Bowen, el embajador brasileño André Corrêa do Lago, presidente de la anterior cumbre climática de la ONU en Belém (COP30), dio la bienvenida a las delegaciones y los ponentes en esta nueva reunión contra el cambio climático.