ABC
9 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
27º
Ahora
ver más
27º
Ahora
HOY
Min
12º
Máx
27º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
19º
Máx
25º
undefined 2026-11-12
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
36º
undefined 2026-11-14
Min
23º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
09 de noviembre de 2026 - 14:10

La reina María de Dinamarca advierte sobre la presión climática en los océanos en la COP31

Imagen sin descripción

Redacción Medioambiente, 9 nov (EFE).- La reina María de Dinamarca ha participado junto a expertos marinos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en una expedición frente a la costa turca de Antalya para explorar el estado del Mediterráneo y las crecientes presiones sobre los océanos, uno de los eventos de la Cumbre del Clima (COP31).

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La reina estuvo acompañada por la ministra danesa de Clima, Energía y Servicios Públicos, Samira Nawa; el embajador danés para el Clima, Ole Thonke, y el embajador danés en Turquía, Ole Toft, y los expertos que de UICN que realizaron el viaje a bordo de una goleta turca tradicional.

El paseo puso de relieve la necesidad de situar al océano en el centro de las decisiones climáticas, en el marco de la Cumbre del Clima que se inauguró este lunes en Antalya (Turquía) y estará abierta hasta el próximo 20 de noviembre.

La visita subrayó asimismo la importancia de la cooperación entre países, instituciones, científicos y comunidades locales para impulsar el cambio, desde las aguas danesas hasta el Mediterráneo y más allá, según un comunicado de UICN.

La reina María de Dinamarca escuchó las explicaciones de Minna Epps, directora de Política Oceánica Global, y de Yaprak Arda, experta marina del Centro para el Mediterráneo de la UICN.

Las conversaciones abordaron las amenazas a la biodiversidad marina y las medidas necesarias para proteger y restaurar los ecosistemas oceánicos, desde el Mediterráneo hasta el norte de Europa, según UICN.

El Mediterráneo es uno de los mares más vulnerables al cambio climático y a las presiones humanas, en un planeta cada vez más cálido.

De acuerdo a los datos de la red de Expertos en Cambio Climático y Medioambiental del Mediterráneo (MedECC), la región se calienta un 20 % más rápido que el resto del mundo.

Minna Epps apuntó que "el Mediterráneo tiene una importante oportunidad para demostrar que proteger y restaurar el océano también es una acción climática".

Subrayó que "desde la restauración de praderas marinas vitales hasta garantizar que las áreas marinas protegidas ofrezcan resultados tangibles en materia de conservación, los ecosistemas marinos saludables son esenciales para la biodiversidad, la resiliencia climática y el bienestar de las comunidades costeras".

Explicó que es necesaria mayor "ambición" y ampliar las inversiones para la conservación del Mediterráneo.

Según Epps, la conservación de los océanos debe ir unida una "rápida y drástica" reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, si se pretende "salvaguardar la extraordinaria biodiversidad marina del Mediterráneo para las generaciones futuras".

La organización asegura que el evento también puso de relieve la larga trayectoria de colaboración de Dinamarca con la UICN, país que fue uno de los miembros fundadores de la UICN y es Estado miembro desde 1951.

La UICN explica que su labor en el Mediterráneo combina la cooperación regional, la experiencia científica y la conservación práctica.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
¿Detonarán la bóveda o llevarán a Santi Peña para abrirla? Las opciones de la Fiscalía
Ver más
02
Policiales
Video: buscan abrir bóveda de la mansión de Santi Peña en San Bernardino
Ver más
03
Nacionales
Tras el caso de la mansión de Peña, pedirán informes a la Municipalidad de San Bernardino
Ver más
04
Economía
¿Quien es Jorge Schreiner? El propuesto por Pedro Alliana para presidir el Banco Central del Paraguay
Ver más
05
Economía
Alliana propone a Jorge Schreiner para presidir el Banco Central del Paraguay
Ver más

Te puede interesar