La reina María de Dinamarca advierte sobre la presión climática en los océanos en la COP31

La reina estuvo acompañada por la ministra danesa de Clima, Energía y Servicios Públicos, Samira Nawa; el embajador danés para el Clima, Ole Thonke, y el embajador danés en Turquía, Ole Toft, y los expertos que de UICN que realizaron el viaje a bordo de una goleta turca tradicional.

El paseo puso de relieve la necesidad de situar al océano en el centro de las decisiones climáticas, en el marco de la Cumbre del Clima que se inauguró este lunes en Antalya (Turquía) y estará abierta hasta el próximo 20 de noviembre.

La visita subrayó asimismo la importancia de la cooperación entre países, instituciones, científicos y comunidades locales para impulsar el cambio, desde las aguas danesas hasta el Mediterráneo y más allá, según un comunicado de UICN.

La reina María de Dinamarca escuchó las explicaciones de Minna Epps, directora de Política Oceánica Global, y de Yaprak Arda, experta marina del Centro para el Mediterráneo de la UICN.

Las conversaciones abordaron las amenazas a la biodiversidad marina y las medidas necesarias para proteger y restaurar los ecosistemas oceánicos, desde el Mediterráneo hasta el norte de Europa, según UICN.

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El Mediterráneo es uno de los mares más vulnerables al cambio climático y a las presiones humanas, en un planeta cada vez más cálido.

De acuerdo a los datos de la red de Expertos en Cambio Climático y Medioambiental del Mediterráneo (MedECC), la región se calienta un 20 % más rápido que el resto del mundo.

Minna Epps apuntó que "el Mediterráneo tiene una importante oportunidad para demostrar que proteger y restaurar el océano también es una acción climática".

Subrayó que "desde la restauración de praderas marinas vitales hasta garantizar que las áreas marinas protegidas ofrezcan resultados tangibles en materia de conservación, los ecosistemas marinos saludables son esenciales para la biodiversidad, la resiliencia climática y el bienestar de las comunidades costeras".

Explicó que es necesaria mayor "ambición" y ampliar las inversiones para la conservación del Mediterráneo.

Según Epps, la conservación de los océanos debe ir unida una "rápida y drástica" reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, si se pretende "salvaguardar la extraordinaria biodiversidad marina del Mediterráneo para las generaciones futuras".

La organización asegura que el evento también puso de relieve la larga trayectoria de colaboración de Dinamarca con la UICN, país que fue uno de los miembros fundadores de la UICN y es Estado miembro desde 1951.

La UICN explica que su labor en el Mediterráneo combina la cooperación regional, la experiencia científica y la conservación práctica.