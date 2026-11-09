La UE aportará 45.000 millones más en ayuda a Ucrania en 2027, calcula Bruselas

El Ejecutivo comunitario está trabajando sobre las opciones para financiar esa cuantía y se las presentará "pronto" a los Estados miembros, según explicó el comisario en declaraciones a la prensa a su llegada a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la UE, donde se abordará el apoyo a Ucrania, entre otros temas.

"Soy prudentemente optimista de que lograremos encontrar una solución y proporcionar esta financiación adicional de 45.000 millones de euros además de lo que ya está previsto", dijo Dombrovskis.

Esta cuantía adicional vendría a sumarse a otros 45.000 millones de euros que la UE ya ha aprobado para 2027, dentro del préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania para este año y el próximo que el bloque acordó en 2025.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, trasladó a los líderes de la UE en su cumbre de octubre que su país requerirá 70.000 millones de euros más para afrontar sus necesidades de defensa y presupuestarias para el año que viene, y los Veintisiete pidieron a la Comisión Europea que buscase opciones para cubrir ese montante.

Bruselas está ahora estudiando las posibilidades, entre las cuales una opción "central", según Dombrovskis, sería repetir el modelo utilizado para el préstamo de 90.000 millones, que se financia con una emisión de deuda conjunta respaldada por el presupuesto comunitario.

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Kiev no tendrá que devolver el crédito que recibe con ese dinero hasta que Rusia pague reparaciones de guerra y, en caso de que Moscú no llegue a pagar, la UE se reserva el derecho de utilizar los activos rusos inmovilizados por sus sanciones en territorio comunitario para costearlo.

En este sentido, el comisario europeo señaló que la opción de usar esos activos rusos sigue sobre la mesa.

En 2025, la UE acabó pactando financiar el préstamo a Ucrania con la emisión de deuda común precisamente ante la falta de acuerdo para hacerlo, utilizando los réditos que generan esos activos inmovilizados en las entidades dónde están depositados en el bloque. La principal opositora, aunque no la única, fue Bélgica, dónde se encuentran la inmensa mayoría de los mismos.

En todo caso, de cara a 2027, Bruselas ya ha confirmado que intentará que en los primeros meses del año se produzca el desembolso de los 45.000 millones de euros de ese préstamo, de los que 31.700 millones se destinarán a industria de defensa y 13.300 millones a apoyar el presupuesto ucraniano.