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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 06:05

La UE y 77 países de África, Caribe y Pacífico refuerzan alianza climática ante la COP31

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Bruselas, 9 nov (EFE).- La Unión Europea y 77 países de África, el Caribe y el Pacífico reafirmaron hoy su compromiso para reforzar su cooperación contra el cambio climático de cara a la cumbre COP31, con especial atención a la financiación, la transición energética y la adaptación de los países más vulnerables.

Por EFE
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En una declaración conjunta, la UE y la Organización de Estados de África, el Caribe y el Pacífico (OEACP), que representan en conjunto a 104 países y unos 2.000 millones de personas, subrayaron la necesidad de "pasar de los compromisos a la aplicación" y garantizar que la acción climática aporte "beneficios tangibles para las personas, las economías y las comunidades".

Los firmantes, que difunden la declaración el día que arranca la cumbre del clima de Naciones Unidas en Antalya (Turquía), expresaron su preocupación porque las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero siguen aumentando y porque es probable que el calentamiento global supere temporalmente el umbral de 1,5 grados en las próximas décadas.

"La magnitud y la duración de este rebasamiento deben limitarse radicalmente", señalaron los firmantes, que advirtieron de las posibles consecuencias irreversibles para los pequeños Estados insulares en desarrollo.

Por ello, instaron a todos los países, "en particular a los grandes emisores", a actuar con la máxima ambición posible y presentar compromisos de reducción de emisiones acordes con el objetivo de 1,5 grados, teniendo en cuenta las diferentes circunstancias nacionales.

La declaración identifica seis prioridades de cooperación, que pasan por la adaptación y resiliencia climática, el acceso a financiación, la electrificación limpia y la transición energética justa, la tecnología y los datos climáticos, la protección de los sistemas alimentarios y los ecosistemas, y la gobernanza internacional de los océanos.

En materia financiera, ambas organizaciones respaldaron el objetivo de movilizar al menos 300.000 millones de dólares anuales para la acción climática de aquí a 2035, con los países desarrollados a la cabeza, y apoyaron los esfuerzos para triplicar la financiación destinada a adaptación en ese mismo horizonte.

También defendieron facilitar el acceso de los países más vulnerables a subvenciones y préstamos en condiciones favorables, así como reforzar los mecanismos internacionales para afrontar las pérdidas y daños causados por el cambio climático.

En el ámbito energético, los firmantes se comprometieron a acelerar la electrificación limpia y el acceso a la energía mediante inversiones en renovables, redes eléctricas y almacenamiento, en el marco de una transición para abandonar los combustibles fósiles de manera "justa, ordenada y equitativa".

La declaración, adoptada en el marco del Acuerdo de Samoa que regula las relaciones entre ambas organizaciones, insiste además en la necesidad de traducir los compromisos políticos en proyectos e inversiones.

"La COP31 debe brindar una oportunidad para convertir estas prioridades en resultados concretos", concluyeron los firmantes.

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