ABC
9 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Cardinal Deportivo
ABC TV de 11:30:00 a 11:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
Cardinal Deportivo
ABC TV de 11:30:00 a 11:59:00
Ver ABC TV
25º
Ahora
ver más
25º
Ahora
HOY
Min
12º
Máx
27º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
19º
Máx
25º
undefined 2026-11-12
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
36º
undefined 2026-11-14
Min
23º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
09 de noviembre de 2026 - 11:05

Lavrov aplaude que las garantías de seguridad sean el eje de los contactos en Abu Dabi

Imagen sin descripción

Moscú, 9 nov (EFE).- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, aplaudió este lunes que las negociaciones tripartitas previstas en Abu Dabi para los próximos 10 y 11 de noviembre tengan como eje las garantías de seguridad para Rusia y Ucrania.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"La propia agenda de las conversaciones de Abu Dabi sitúa la seguridad de Rusia y Ucrania y la seguridad regional en primer lugar. Sólo podemos saludar esta postura ", aseguró Lavrov este lunes, durante la rueda de prensa posterior a su encuentro con su homólogo peruano, Carlos Espá.

Destacó que fue el propio presidente de EE.UU., Donald Trump, el que propuso que las conversaciones se centraran en el tema de la "seguridad colectiva".

Lavrov añadió que "todos coinciden en que las negociaciones están orientadas a acordar los principios que se aprobarán al final de las conversaciones para alcanzar un acuerdo definitivo".

En las negociaciones entre Rusia y Ucrania, con la mediación de Estados Unidos, Moscú estará representado por el asesor presidencial Vladímir Medinski, quien también participó en dos reuniones tripartitas celebradas en 2025.

Le acompañarán los viceministros de Exteriores Serguéi Riabkov y Mijaíl Galuzin; el jefe de la inteligencia militar, Ígor Kostiukov, quien lideró la delegación en la ronda celebrada en enero en Estambul, y su adjunto, Yuri Zhigarlovski.

Sobre Riabkov, quien participará por primera vez en este proceso, Lavrov afirmó que su presencia es "completamente natural".

"La participación de Serguéi Riabkov, quien supervisa los asuntos del Atlántico Norte y el control de armas en el sentido más amplio, y quien, por cierto, dedicó una parte importante de su carrera a los asuntos de la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa), es completamente natural", añadió.

Anteriormente, el Kremlin descartó la participación directa de representantes de la Unión Europea (UE) en las negociaciones tripartitas, aunque la Comisión Europea ya había anunciado el envío de una delegación. Según Kiev, los encuentros con los europeos tendrán lugar aparte de las negociaciones tripartitas.

Lo
más leído
del día

01
Nacionales
Tras el caso de la mansión de Peña, pedirán informes a la Municipalidad de San Bernardino
Ver más
02
Policiales
Video: buscan abrir bóveda de la mansión de Santi Peña en San Bernardino
Ver más
03
Economía
Alliana propone a Jorge Schreiner para presidir el Banco Central del Paraguay
Ver más
04
Economía
“Puerto Madero” de Asunción: ¿dónde están los US$ 33 millones que Ueno habría prestado para el proyecto?
Ver más
05
Economía
Tras caída de Ueno y de firmas vinculadas, ¿qué pasará con licitación del core del BNF, que estaba encaminada a Itti?
Ver más

Te puede interesar