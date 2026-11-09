Lavrov aplaude que las garantías de seguridad sean el eje de los contactos en Abu Dabi

"La propia agenda de las conversaciones de Abu Dabi sitúa la seguridad de Rusia y Ucrania y la seguridad regional en primer lugar. Sólo podemos saludar esta postura ", aseguró Lavrov este lunes, durante la rueda de prensa posterior a su encuentro con su homólogo peruano, Carlos Espá.

Destacó que fue el propio presidente de EE.UU., Donald Trump, el que propuso que las conversaciones se centraran en el tema de la "seguridad colectiva".

Lavrov añadió que "todos coinciden en que las negociaciones están orientadas a acordar los principios que se aprobarán al final de las conversaciones para alcanzar un acuerdo definitivo".

En las negociaciones entre Rusia y Ucrania, con la mediación de Estados Unidos, Moscú estará representado por el asesor presidencial Vladímir Medinski, quien también participó en dos reuniones tripartitas celebradas en 2025.

Le acompañarán los viceministros de Exteriores Serguéi Riabkov y Mijaíl Galuzin; el jefe de la inteligencia militar, Ígor Kostiukov, quien lideró la delegación en la ronda celebrada en enero en Estambul, y su adjunto, Yuri Zhigarlovski.

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Sobre Riabkov, quien participará por primera vez en este proceso, Lavrov afirmó que su presencia es "completamente natural".

"La participación de Serguéi Riabkov, quien supervisa los asuntos del Atlántico Norte y el control de armas en el sentido más amplio, y quien, por cierto, dedicó una parte importante de su carrera a los asuntos de la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa), es completamente natural", añadió.

Anteriormente, el Kremlin descartó la participación directa de representantes de la Unión Europea (UE) en las negociaciones tripartitas, aunque la Comisión Europea ya había anunciado el envío de una delegación. Según Kiev, los encuentros con los europeos tendrán lugar aparte de las negociaciones tripartitas.