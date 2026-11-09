Le Pen amplía su ventaja en sondeos frente a Mélenchon para las presidenciales de Francia

Según los datos de un sondeo de Harris Interactive publicado este lunes por la televisión M6 y la emisora RTL, Le Pen cosecha entre el 34 % y el 36 % de las intenciones de voto en la primera vuelta del 18 de abril, frente al 18-19 % de Mélenchon, lo que supone un incremento entre uno y dos puntos respecto a la anterior encuesta del mismo instituto de finales de octubre.

El ex primer ministro Philippe, líder del partido Horizons, obtendría entre el 11 % y el 14 %, mientras que el eurodiputado Glucksmann se situaría entre el 11 % y el 13 %, con un apoyo estancado o ligeramente inferior a la anterior encuesta.

En el bloque de la derecha y el centro, el alcalde de Cannes, David Lisnard, gana terreno y alcanza el 9 % de las preferencias. En uno de los escenarios analizados, se sitúa a tres puntos de Philippe, que obtendría el 12 %, mientras que igualaría el resultado del ex primer ministro Gabriel Attal, que representa a los macronistas.

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El presidente de Los Republicanos (la derecha tradicional), Bruno Retailleau, reuniría solo entre el 5 % y el 8 % de los votos.

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La encuesta apunta asimismo a una ventaja de Le Pen en todos los escenarios examinados de segunda vuelta del 2 de mayo. La mayor diferencia se produciría si su contrincante fuese Mélenchon, al que derrotaría por 68 % de los votos frente a 32 % del líder de la izquierda radical.

Ante Philippe, Le Pen obtendría el 58 %, mientras que frente a Glucksmann alcanzaría el 60 %.

El sondeo se publica en un momento de debate dentro de la derecha y el centro sobre la posibilidad de organizar unas primarias para elegir un candidato común, una opción que distintos representantes de esos espacios políticos han planteado a Philippe.