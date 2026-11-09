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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 04:45

Le Pen amplía su ventaja en sondeos frente a Mélenchon para las presidenciales de Francia

Marine Le Pen, líder de la extrema derecha francesa.
Marine Le Pen, líder de la extrema derecha francesa.141851+0000 THOMAS SAMSON

La líder de la extrema derecha Marine Le Pen amplía su ventaja en las preferencias de voto para las próximas elecciones presidenciales francesas, mientras que el dirigente de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, se consolida en la segunda posición al perder fuelle sus principales rivales, el centrista Édouard Philippe y el socialdemócrata Raphaël Glucksmann.

Por EFE
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Según los datos de un sondeo de Harris Interactive publicado este lunes por la televisión M6 y la emisora RTL, Le Pen cosecha entre el 34 % y el 36 % de las intenciones de voto en la primera vuelta del 18 de abril, frente al 18-19 % de Mélenchon, lo que supone un incremento entre uno y dos puntos respecto a la anterior encuesta del mismo instituto de finales de octubre.

El ex primer ministro Philippe, líder del partido Horizons, obtendría entre el 11 % y el 14 %, mientras que el eurodiputado Glucksmann se situaría entre el 11 % y el 13 %, con un apoyo estancado o ligeramente inferior a la anterior encuesta.

En el bloque de la derecha y el centro, el alcalde de Cannes, David Lisnard, gana terreno y alcanza el 9 % de las preferencias. En uno de los escenarios analizados, se sitúa a tres puntos de Philippe, que obtendría el 12 %, mientras que igualaría el resultado del ex primer ministro Gabriel Attal, que representa a los macronistas.

Lea más: Le Pen y Mélenchon cruzan acusaciones por el programa de la izquierda radical francesa

El presidente de Los Republicanos (la derecha tradicional), Bruno Retailleau, reuniría solo entre el 5 % y el 8 % de los votos.

Jean-Luc Mélenchon, líder del partido de izquierda La Francia Insumisa.
Jean-Luc Mélenchon, líder del partido de izquierda La Francia Insumisa.

La encuesta apunta asimismo a una ventaja de Le Pen en todos los escenarios examinados de segunda vuelta del 2 de mayo. La mayor diferencia se produciría si su contrincante fuese Mélenchon, al que derrotaría por 68 % de los votos frente a 32 % del líder de la izquierda radical.

Ante Philippe, Le Pen obtendría el 58 %, mientras que frente a Glucksmann alcanzaría el 60 %.

El sondeo se publica en un momento de debate dentro de la derecha y el centro sobre la posibilidad de organizar unas primarias para elegir un candidato común, una opción que distintos representantes de esos espacios políticos han planteado a Philippe.

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