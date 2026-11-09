LLegan cerca de 600 migrantes a Canarias (España) en cinco embarcaciones precarias

En la isla de Tenerife, situada en océano Atlántico frente a las costas africanas, los servicios de Salvamento Marítimo españoles acompañaron hasta el muelle a una embarcación con 74 ocupantes, mientras en Gran Canaria, otra de las islas del archipiélago canario, trasladaron a puerto a otras 170 personas, entre ellas 14 mujeres y dos menores.

En la isla de El Hierro, la que más llegadas de migrantes está atendiendo en las últimas semanas, tuvieron lugar este lunes tres rescates con un total de 334 personas.

En lo que va del presente mes de noviembre han llegado a Canarias más de 5.000 personas en embarcaciones precarias, la mayoría a la isla de El Hierro.

El Gobierno local de El Hierro, una isla cuya población ronda los 10.000 habitantes, decretó la emergencia social por la presión que este repunte migratorio está suponiendo para los servicios públicos.

El archipiélago de Canarias es el destino de la llamada Ruta Canaria, un recorrido migratorio por mar que une África con España y que es uno de los más peligrosos y mortíferos del mundo.