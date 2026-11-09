Los colonos israelíes ponen a Jericó en el punto de mira

"¡Momento histórico en Jericó!", reza el texto de la organización colona Najala, que acompaña un vídeo publicado en sus redes el pasado jueves, donde se ve a las familias recién llegadas a las casas. "Es algo verdaderamente asombroso y conmovedor", afirma en el video, sonriente, una mujer junto a su marido armado con un rifle de asalto.

La toma de las viviendas, ocurrida el miércoles, contó con el aval del Consejo Regional de Binyamin, un organismo público que administra los asentamientos israelíes de esa zona de Cisjordania, ilegales según el derecho internacional. Su presidente, Israel Ganz, del partido Likud de Benjamín Netanyahu, acudió al evento.

"Nos enorgullece liderar y acompañar un proceso histórico de rectificación nacional: la entrada de familias judías en ocho casas", publicaba el jueves la web del Consejo, que definía la operación como "el regreso a casa" de los judíos y como un desafío a los Acuerdos de Oslo, que identificaban a Jericó y Gaza como los lugares donde comenzaría el autogobierno palestino.

Lo que no cuenta el vídeo de Najala es que la apropiación fue acompañada, horas antes, de violencia contra trece familias palestinas que vivían cerca de las casas, ubicadas en un barrio de la periferia de Jericó donde se mezclan chalés vacacionales de palestinos de Jerusalén con modestas viviendas de beduinos.

No es la primera vez, sin embargo, que estos beduinos sufren hostigamiento. En 2024, unos colonos fundaron una granja -un tipo de inicio de asentamiento- en una colina cercana, y el pasado febrero protagonizaron un ataque que los palestinos recuerdan con terror, en el que destruyeron casas y les robaron 150 ovejas. Desde entonces, activistas israelíes y extranjeros los acompañaban para intentar protegerlos.

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El pasado miércoles de madrugada, relata a EFE Aísha Kaabneh en la tienda donde vive desde entonces, aparecieron los colonos y empezaron a romper las paredes de su casa.

"Un francotirador nos apuntaba, mirándonos, iba con un niño pequeño", explica esta mujer, que recuerda cómo tuvo que huir a pie de noche y refugiarse donde ahora viven unas setenta personas: un pequeño descampado lleno de barro y moscas en el que antes guardaban el ganado.

Desde hace seis días, Aísha duerme bajo una estructura de metal cubierta con lonas, mientras su yerno Mohamed fabrica, justo al lado, otra estancia de latón. Una decena de viviendas provisionales como la suya se alzan en el barrizal, junto a corrales de cabras y gallineros.

Dentro, está lo poco que pudieron recuperar de sus casas el jueves, cuando el Ejército israelí les dejó regresar brevemente. "Nos dijeron: 'Solo volvéis media hora'. ¿Qué podía sacar de mi casa en media hora?", se pregunta Aísha. En todo caso, allí no quedaba mucho: "Se llevaron todo, incluso las almohadas y los colchones".

El día en que Najala y el Consejo de Binyamin anunciaron la "operación de compra secreta" de las ocho casas, medios de comunicación israelíes y otros colonos pudieron acceder sin problema a la zona, convertida en una celebración del "momento histórico" de la entrada de judíos en "ciudades árabes", según ellos mismos afirmaban en el vídeo.

Días después, la situación es distinta. Los periodistas que se acercan a las casas son parados por jóvenes colonos que les interrogan sobre sus intenciones, y escoltados hasta allí. En las viviendas, las familias colonas, armadas, trabajan en el jardín con sus niños, pero se niegan a hablar con los reporteros.

EFE intentó contactar, sin éxito, con Najala para recabar su versión sobre la supuesta compra de las casas y la violencia denunciada por los palestinos.

Soldados del Ejército israelí también patrullan la zona. Preguntado por EFE, un oficial israelí indicó que la acción se produjo "sin coordinación ni aprobación previa" por parte del Ejército, y que sus soldados están ahora allí para prevenir "nuevos enfrentamientos".

El oficial indicó que el Ejército está comprobando la supuesta compra de las viviendas y alegó que los desplazados se limitan a dos familias beduinas que, según dijo, "optaron por abandonar su residencia".

Desde febrero, a esa zona de Jericó van activistas como Yotam Weissman, un israelí de Rabinos por los Derechos Humanos. Entre las casetas beduinas, adonde llega un goteo de trabajadores humanitarios, explica a EFE el fenómeno colono, que describe como una "venda ideológica" por la que "simplemente no quieren ver a quienes los rodean".

Lo venden, añade, como una idea "romántica" de "retorno a la tierra de los antepasados", que en el caso de Jericó podría suponer un punto de inflexión en una de las pocas ciudades "relativamente tranquilas" de Cisjordania.