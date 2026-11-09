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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 11:35

Los hijos de los nacionalizados españoles por la ley de nietos sí podrán votar

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Madrid, 9 nov (EFE).- El Tribunal Supremo español rechazó este lunes suspender el derecho a voto para las próximas elecciones del 29 de noviembre a los hijos de quienes obtuvieron la nacionalidad española mediante la llamada ley de nietos, a pesar de que sus padres no podrán votar.

Por EFE
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En su auto, el alto tribunal niega las medidas cautelares solicitadas por Iustitia Europa y el partido ultraderechista Vox, que pedían que tampoco pudieran votar los hijos de aquellos a los que se les ha privado cautelarmente del derecho a voto, según informaron a EFE fuentes jurídicas.

La ley de nietos es una disposición de la Ley de Memoria Democrática que permite optar a la nacionalidad española a hijos y nietos de españoles que sufrieron exilio por razones políticas.

Para su aplicación, el Gobierno español aprobó una instrucción que "presumía" la condición de exiliado a todos los españoles que salieron de España entre 1936, cuando comenzó la guerra civil, y 1955, en plena dictadura del general Francisco Franco.

Iustitia Europa y Vox recurrieron la medida y el Tribunal Supremo dejó en suspenso cautelarmente las altas en el censo electoral de los afectados.

En consecuencia, no podrán votar en las próximas elecciones unas 163.000 personas que accedieron a la nacionalidad española por esta vía.

Iustitia Europa y Vox pretendían que tampoco lo pudieran hacer sus hijos, lo que afectaría a unas 190.000 personas, y pidieron al Tribunal Supremo que les aplicara las mismas medias cautelares que había aceptado para sus padres.

Sin embargo, el alto tribunal denegó este lunes las medidas cautelares para los hijos, en un auto que cuenta con el voto particular discrepante de uno de sus seis magistrados, y con el concurrente de otra jueza, que apoya que puedan votar pero discrepa de alguna argumentación de sus compañeros.

El Supremo deja claro en su auto que no ha cambiado de criterio y reconoce que "si se cuestiona la inscripción" en el censo de los padres, "en pura lógica habrá que hacerlo también de sus hijos", que son incluso más: 189.678.

Ahora bien, subraya que tiene "serias dudas sobre la viabilidad de la ejecución efectiva" de la suspensión de su derecho a voto cuando solo quedan tres semanas para las elecciones, por lo que descarta la medida cautelar para los hijos.

Por otra parte, el tribunal rechazó las alegaciones de varias asociaciones y particulares que solicitaron reconsiderar la suspensión cautelar del derecho a voto de los nacionalizados por la ley de nietos, de manera que la negativa a que estos acudan a las urnas continúa vigente.

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