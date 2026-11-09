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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 10:20

México detiene a un líder criminal y a otras 19 personas tras tiroteo en el oeste del país

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Ciudad de México, 9 nov (EFE).- Las autoridades mexicanas detuvieron a un presunto líder criminal, identificado como 'R2', y a otras 19 personas tras un enfrentamiento armado en un restaurante de Zapopan, en el occidental estado de Jalisco, que dejó heridos al supuesto cabecilla delictivo y a un militar, informó este lunes el Gabinete de Seguridad.

Por EFE
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El operativo, encabezado por la Secretaría de Marina en coordinación con autoridades federales y la Fiscalía del vecino estado de Michoacán, se desarrolló después de que labores de inteligencia permitieran localizar a integrantes de la delincuencia organizada en un establecimiento de Zapopan, municipio de la zona metropolitana de Guadalajara.

Según el comunicado oficial, los presuntos delincuentes dispararon contra los agentes navales cuando estos se aproximaban al restaurante para ejecutar una orden de localización y presentación, lo que desencadenó un intercambio de disparos.

Durante el enfrentamiento resultó herido 'R2', señalado por las autoridades como líder de una célula delictiva y uno de los principales generadores de violencia en la región.

El sospechoso recibió atención de paramédicos en el lugar y posteriormente fue trasladado a un hospital bajo custodia, en calidad de detenido por delitos relacionados con delincuencia organizada y homicidio.

En la operación también fueron arrestadas otras 19 personas, que quedaron a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica.

Asimismo, un elemento de la Armada de México sufrió una herida de bala que, según el reporte oficial, no pone en peligro su vida.

La operación contó con la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía de Michoacán, aunque las autoridades no precisaron a qué organización criminal pertenece el detenido ni detallaron el armamento asegurado.

Jalisco y Michoacán, estados vecinos del occidente mexicano, figuran entre las regiones afectadas por la presencia de organizaciones delictivas que disputan el control de actividades ilícitas, entre ellas el narcotráfico y la extorsión.

En ambos estados tiene presencia el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más poderosas de México, aunque las autoridades no han vinculado expresamente a 'R2' con ese grupo en la información difundida sobre el operativo.

La detención ocurre en medio de los esfuerzos del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para contener la violencia del crimen organizado mediante operaciones de inteligencia y acciones coordinadas entre las fuerzas federales y las fiscalías estatales.

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