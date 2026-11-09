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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 09:30

Milei dice que no quiere incluir al papa León XIV en el "debate rastrero de la política"

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Buenos Aires, 9 nov (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, evitó opinar sobre el discurso que pronunció el domingo el papa León XIV en su primera jornada de visita a Argentina para no involucrar al pontífice en lo que definió como el “debate rastrero de la política local”.

Por EFE
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“A mí me pareció una ponencia superlativa y hay muchos elementos de muchísimo valor, pero prefiero guardarlo para mí”, afirmó el mandatario en una entrevista en el canal LN+ después de su encuentro con el papa en el auditorio del antiguo Centro Cultural Kirchner (CCK), rebautizado por el líder ultraderechista como Palacio Libertad, donde León XIV dio su primera discurso en el país.

“Lo que yo le diga de lo que he apreciado del discurso del papa va a tener una lectura política y yo no quiero caer en esa miserabilidad de estar poniendo al santo padre en el debate rastrero de la política local, que además se caracteriza por una baja calidad y pésimo nivel intelectual”, agregó.

En su discurso, el pontífice reclamó el domingo para Argentina justicia social y apoyo a la educación y la investigación, así como protección a los jubilados y las personas con discapacidad, precisamente los sectores más afectados por la ‘motosierra’ de Milei.

“La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía", añadió ante el propio Milei, quien escuchó sentado a su lado en el auditorio del Palacio Libertad.

Milei relató cómo fue recibir al pontífice en el aeropuerto de Buenos Aires y destacó el encuentro privado que mantuvieron en la Casa Rosada durante 40 minutos.

“Es algo verdaderamente estremecedor”, dijo, al calificar a León XIV de ""máximo líder espiritual del planeta”.

Explicó que durante su reunión privada, que se extendió 40 minutos, ambos hablaron sobre el “rol de las Sagradas Escrituras en el proceso decisorio” y del “derecho natural”.

León XIV inició el domingo una visita histórica a Argentina, la primera de un pontífice en casi cuatro décadas a este país

Tras su paso por Buenos Aires viajará el martes a Córdoba y el miércoles visitará Luján, donde se encuentra la basílica de la patrona del país.

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